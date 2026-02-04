ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺の母さんを悲しませるな！母さんは善意でやってるのに！」夫のそ… 「俺の母さんを悲しませるな！母さんは善意でやってるのに！」夫のその言い分酷くない？ 妻の気持ちは届くのか 「俺の母さんを悲しませるな！母さんは善意でやってるのに！」夫のその言い分酷くない？ 妻の気持ちは届くのか 2026年2月4日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母は「良かれと思って」と笑顔で、何かとサポートしてくれる優しい人でした。でも、夫に相談すると「母さんを無下にするんだな」と責められてしまい…。妻の気持ちは置き去りのまま、善意という名の行動が続いていきます。これって本当に思いやりなのでしょうか？＞＞ 【まんが】良かれの押し付け義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】良かれの押し付け義母 「嫁は人前だと猫かぶってるから！」深夜に同僚を連れ込んだ夫が強気な発言！ 自分のことしか考えてない夫は反省する？ もう言い逃れできない…後輩のただならなさを示す証拠動画の撮影に成功！【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.133】