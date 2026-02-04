

2026年3月、日本の鉄道史に残る大きな節目がやってきます。北海道新幹線が開業10周年、東北新幹線（新青森開業）が全線開業15周年を迎えることを記念し、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、2026年3月7日（土）限定の特別な新幹線「記念号」に乗る旅行商品を発売しました。

首都圏や東北各地から記念列車に乗車して青森・北海道方面を目指すツアーで、2026年3月のダイヤ改正により廃止が予定されている仁山駅への立ち寄りや、貴重な国鉄色のキハ40形団体列車の運行、参加特典で北海道新幹線開業10周年記念缶バッジのプレゼントなど、鉄道ファンならずとも見逃せない内容が盛り込まれています。本記事では、注目のコースをピックアップしてご紹介します。

函館の歴史と「今」を体感！記念号で行く函館満喫の旅

貸切バスで周遊する五稜郭公園や日本初の女子観想修道院、函館駅すぐの「函館朝市」

「函館満喫2日間」は、新幹線で函館へ向かい、異国情緒あふれる街並みを自由に散策するプラン。旧函館区公会堂や函館山からの夜景など、王道の観光スポットを自分のペースで楽しめます。

2日目には、貸切バスで五稜郭公園やトラピスチヌ修道院を巡るほか、注目すべきは「仁山駅」への立ち寄りです。2026年3月14日のダイヤ改正で廃止が決定している同駅を訪問できる、まさに今しかできない体験が組み込まれています。また、函館朝市での朝食利用券（2,000円分）も付いており、グルメも存分に堪能できる内容です。

「北海道新幹線開業10周年・東北新幹線全線開業15周年記念号」で行く！ 函館満喫2日間

日本一短い本線「留萌本線」と最北の酒蔵を訪ねる

日本最北の酒蔵「国稀酒造」や、2016年に廃止となった留萌本線「旧増毛駅」を巡る

「留萌本線と増毛の最北酒蔵を巡る旅」は鉄道遺産としての魅力が詰まった道北・道央エリアを巡るプランです。石狩沼田駅から深川駅まで、全長わずか14.4キロという「日本一短い本線」となった留萌本線への乗車が目玉となっています。

日本最北の酒蔵「国稀（くにまれ）酒造」での試飲や、1921年当時の姿に復元された旧増毛駅の見学なども組み込まれており、レトロな雰囲気に浸れるでしょう。このコースでは駅スタンプアプリ「エキタグ」とのコラボによる限定デジタルスタンプもGETでき、旅の思い出をスマートフォンに残すことができます。

周年記念新幹線で行く北海道 留萌本線と増毛の最北酒蔵を巡る旅

鉄道ファン必見！キハ40形団体列車と未成線「戸井線」遺構

国鉄時代の首都圏色や急行色を再現したキハ40形で移動

3つ目の「キハ40形団体臨時列車と幻の未成線・戸井線遺構」コースは、道南の鉄道文化に深く触れるマニアックな旅です。道南いさりび鉄道「キハ40形」を使用した団体臨時列車を五稜郭〜木古内〜函館間で運行。国鉄時代の首都圏色（タラコ色）または急行色（クリーム4号と赤11号）を再現した車両に乗車し、往路では各駅での休憩停車、復路では木古内から五稜郭までの爽快な無停車走行が楽しめます。

さらに、戦時中に建設が中断され「幻の未成線」と呼ばれる「戸井線」のアーチ橋やトンネルをガイド付きで見学します。一度も列車が走ることのなかったコンクリート遺構の姿は、歴史の重みを感じさせてくれます。

周年記念新幹線で行く北海道 キハ40形団体臨時列車と幻の未成線・戸井線遺構

今回の「北海道・東北新幹線ダブル周年記念号」の旅は、10年、15年という歳月の重みを感じると同時に、変わりゆくローカル線の姿をその目に焼き付ける、非常にメッセージ性の強いツアーです。3月で姿を消す仁山駅の静寂と、最高時速320kmを誇る新幹線の躍動感。そのコントラストは、参加したすべての人の心に深く刻まれることでしょう。

出発は3月7日。席数限定の特別な旅路ですので、ご検討中の方はお早めに「びゅうトラベル」公式サイトをチェックしてみてください。春の訪れとともに、記念すべき北の大地への一歩を踏み出してみませんか。

（画像：JR東日本びゅうツーリズム＆セールス）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）