河村勇輝が5得点5リバウンド7アシスト2スティール…9人で戦ったブルズはバックスに黒星

2月4日（現地時間3日）、シカゴ・ブルズが敵地のファイサーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックスと対戦した。

ブルズはアヨ・ドスンム、コービー・ホワイト、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミスが先発出場。ケガ人とトレードの影響により、2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝も含め9人での戦いを強いられた。

河村は6点ビハインドで迎えた第1クォーター残り3分53秒に途中出場。3試合連続で出場機会を得ると、同1分12秒にデイレン・テリーの3ポイントシュートをアシストした。第2クォーター残り1分39秒には長距離砲で得点を記録。前半は12分15秒の出場で3得点2リバウンド2アシスト1スティールを挙げた。

後半は第3クォーターに2本のフリースローを決めると、第4クォーターはアシストを連発。試合を通じて26分15秒のプレータイムを獲得し、5得点5リバウンド7アシスト2スティールをマークした。

なお、ブルズは第3クォーターに追い上げを見せたものの、115－131で敗戦。次戦は6日（同5日）で、トロント・ラプターズと対戦する。

■試合結果



ミルウォーキー・バックス 115－131 シカゴ・ブルズ



MIL｜39｜38｜28｜26｜＝131



CHI｜24｜28｜37｜26｜＝115

【動画】河村勇輝、バックス戦のハイライト