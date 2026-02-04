旭化成が後場急伸、重点成長事業が牽引役となり２６年３月期利益予想を上方修正

旭化成<3407.T>が後場急伸している。午後０時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２２１０億円から２２５０億円（前期比６．２％増）へ、純利益を１４００億円から１４５０億円（同７．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は３兆８００億円から３兆６５０億円（同０．９％増）へ下方修正したものの、「重点成長」事業と位置づける医薬事業が、２４年１０月に連結したスウェーデンのカリディタス社の業績貢献もあって大幅に利益が伸長していることが要因。また、エレクトロニクス事業も感光性絶縁材料パイメルやプリント基板用絶縁材ガラスクロスなどＡＩ用途向けの関連製品を中心に堅調に推移しており、業績を牽引する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２兆２６１２億円（前年同期比０．１％増）、営業利益１７３９億４９００万円（同６．２％増）、純利益１２０６億７００万円（同２２．７％増）だった。医薬事業の利益成長が寄与したほか、国内住宅事業が堅調に推移した。



出所：MINKABU PRESS