太陽ホールディングス<4626.T>が後場も堅調。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２８８億円から１３３０億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を２６９億円から２９６億円（同３４．１％増）へ、純利益を１８４億円から２０１億円（同８６．５％増）へ上方修正を発表。材料出尽くし感からいったんは売られたものの、その後は強含みで推移している。



半導体パッケージ基板用部材やリジッド基板用部材の中国向け製品の需要が想定を上回り、第３四半期のエレクトロニクス事業の業績が想定を上回ったことが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１０３７億４２００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益２４５億７１００万円（同３６．４％増）だった。



出所：MINKABU PRESS