「スポルティングに阻止された」守田英正のオランダ名門移籍が直前で破談…現地メディアが報道「彼の代役となる選手が…」
スポルティングのMF守田英正にアヤックス移籍の可能性があったようだ。
今冬に中盤の補強を目ざしたオランダの名門は当初、NECに所属する佐野航大の獲得を検討。現地メディアなどでは個人合意をしたと報じられたが、NEC側が売却を拒否。結局、契約は実現しなかった。
そんななか、オランダメディア『Voetbal International』によれば、「アヤックスは移籍市場の終盤に守田英正の獲得にも動いていた」という。しかし、最終的には合意に至らず。その理由を次のように伝えている。
「アヤックスは最終的にスポルティングに30歳の日本人の移籍を阻止された。スポルティングの彼（守田）の代役となる選手がメディカルチェックで通らず破談した」
昨夏に板倉滉、昨年末に冨安健洋を獲得したアヤックス。３人目の日本人加入とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
