ユニリーバ・ジャパンがFIFAワールドカップ2026™オフィシャルスポンサーに就任！日本戦観戦チケット計180枚など超豪華商品が当たるキャンペーン「#Team12」を開催！
FIFAワールドカップ2026™オフィシャルスポンサーに就任したユニリーバ・ジャパンは、１月26日から同大会を応援するキャンペーン「#Team12」を開始する。
世界48か国が参加し、過去最大規模の開催となるFIFAワールドカップ2026™。ユニリーバ・ジャパンでは、世界中のファンと大会の熱狂を共有し、応援する気持ちを日常の中へと広げていく「#Team12」キャンペーンを開催。ピッチに立つ11人の選手を応援するすべての人は12人目のプレイヤー。そんな懸命に応援する皆様を、毎日を懸命に生きる方々を、日常のあらゆるシーンで生活を後押しするユニリーバ・ジャパンが応援し、“12人目の選手”として主役にしていきたい思いをこめたキャンペーンだ。
記念すべきコラボ第１弾では、全国の店頭およびSNSにて、FIFAワールドカップ2026™オフィシャルスポンサーだからこそできる、FIFAワールドカップ 2026™観戦チケットや限定製品など豪華商品が当たる企画を始動。ユニリーバ・ジャパンは本キャンペーンを通じて、スタジアムでも、リビングでも、そして日常のあらゆるシーンでも、FIFAワールドカップ2026™を応援するすべての人の自信と快適さを支え、大会の熱狂を生活の中へと拡大する。
■キャンペーン概要
店頭キャンペーン：購入金額に応じて観戦チケットが計120名様に当たる！
【キャンペーン期間】
2026年１月26日〜2026年３月16日
【応募方法】
対象のユニリーバ製品（ジフ・ドメスト・ヴァセリンを除）を購入し、公式Webサイトで応募した方の中から抽選。
公式Webサイト URL：https://unilever-members.com/c/e9aD
【賞品】
購入金額4,800円（税込）以上：FIFAワールドカップ2026™日本戦チケット 120名（１枚／名）
購入金額2,500円（税込）以上：えらべるPay12,000円 120名
購入金額1,200円（税込）以上：えらべるPay1,212円 1212名
SNSキャンペーン：フォロー＆リポストで応募可能！１か月間毎日１組に宿泊パッケージ付き観戦チケットなどが当たる！
【キャンペーン期間】
2026年１月26日〜２月24日
【応募方法】
「Dove」の公式Xアカウント（@Dove_JP）をフォローし、キャンペーンポストをリポストした方の中から抽選。
【賞品】
FIFAワールドカップ2026™日本戦チケット＋約100万円相当の宿泊パッケージ １組２名様
FIFAワールドカップ2026™日本戦チケット 29組58名様
■ユニリーバ・ジャパンとは
1964年に世界最大級の消費財メーカー、ユニリーバの日本法人として設立。以来60年にわたり、日本の消費者の皆さまに「ラックス」、「ダヴ」、「ネクサス」、「プラウドメン」「ドメスト」など、ビューティ＆パーソナルケア、ホームケアのブランドをお届けしています。「輝く毎日をすべての人に」というパーパス（目的・存在意義）のもと、「気候変動」「プラスチック」「自然の保護と再生」「エクイティ、ダイバーシティ、インクルージョン」「働き方」といった環境・社会の課題にも早くから取り組んできました。さまざまなパートナーの皆さまとともに、誰もが自分らしく、いきいきと幸せに暮らせるような未来に向かって、これからも変化を積み重ねていきます。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
