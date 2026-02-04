アストン・ビラは明確に「一段階上の存在」に進化。指揮官の卓越した戦術眼。90分で勝ちに行く設計こそが勝負強さの正体だ【現地発】
アストン・ビラが好調だ。
世界最高峰プレミアリーグで、現在順位は３位。最近はエバートン（１月18日）やブレントフォード（２月１日）に敗れるなど、やや調子を落としているが、それでも首位アーセナルに勝点７差、２位マンチェスター・シティにはわずか１差の３位である。アストン・ビラの戦力値を踏まえれば、ここまでの出来には最高級の評価が与えられるだろう。
振り返れば、昨年11月上旬からは欧州リーグを含めた公式戦で11連勝を飾った。国内リーグに限定すれば、９月28日の第６節から13試合で12勝１敗という驚異的な成績を残している。この間、リーグ戦では、怒涛の８連勝を記録。秋から年末にかけて、彼らはまさしく上昇気流に乗っていた。
今年１月に入ってペースがやや落ちたが、それでも24節消化時点の成績は「14勝４分け６敗」。この数字を見ても、好調は一時的なサプライズではない。その強さは、疑いようのない本物である。
そんなアストン・ビラの強さを端的に示した試合がある。
昨年12月27日、敵地スタンフォード・ブリッジで行なわれたチェルシー戦だ。前半を終えてアストン・ビラは１点のビハインド、しかもシュート数はゼロだった。内容でも完全にチェルシーに押し込まれ、敗戦濃厚だった。
しかし59分、ウナイ・エメリ監督は迷うことなく動いた。FWオリー・ワトキンス、MFジェイドン・サンチョ、MFアマドゥ・オナナを同時投入する大胆な「３人替え」に打って出た。この一手が、試合の流れを劇的に変えた。
この交代策は、単に選手を替えたのではなく、役割と配置を替えた。布陣は４−４−２から４−３−３に変更。前半の「守り中心の戦い方」から、交代策を機に「ボールを奪った瞬間に一気にゴールまで仕掛ける」チームに様変わりしたのだ。
その結果、前線の圧力は一気に高まり、中盤には数的優位が生まれ、ビラは後半だけで９本のシュートを放った。スペースにボールを運ぶカウンターは破壊力抜群だった。
そのなかで主役となったのは、ワトキンスだ。交代からのわずか30分間で２ゴールを叩き込み、２−１の逆転勝利を収める原動力になった。試合後、そのワトキンスは指揮官のエメリをこう称えた。「ボスは戦術の天才だ」。また、解説者のジェイミー・レドナップも「プレミアリーグ史に残る交代策のインパクト」と絶賛した。この一戦は、今季のアストン・ビラを象徴する90分だった。
興味深いのは、彼らの勝ち方だ。アストン・ビラは必ずしも試合を支配し続けるチームではない。ボール支配率で下回る試合もあれば、ゴール期待値（xG）でも相手を下回る試合も少なくない。
たとえば、先述したチェルシー戦。チェルシーのゴール期待値が「2.08点」であるのに対し、アストン・ビラはわずか「1.35点」だ。ボール保持率でも38％しかなかった。また、チェルシー戦やブライトン戦（４−３で逆転勝利）のように、劣勢からの逆転勝利も目立つ。実際にアストン・ビラは、プレミアリーグで最も多く「ビハインドから勝点を奪っている」チームでもある。
基本構造は「コンパクトな守備ブロック」と「高いラインコントロール」にある。フォーメーションは４−２−３−１か４−４−２。オフサイドラインを揃え、相手を外に追い出し、奪った瞬間に縦へ速く出る。このシンプルな原則が土台となっている。
ただ、より重要なのは、エメリ監督の戦術が固定された「型」ではない点だ。試合中にうまくいかなければ、修正に修正を重ねる。チェルシー戦の３人替えが象徴するように、エメリ監督は90分を調整可能な戦術プロセスとして捉えているのだ。この試合中の修正力こそが、エメリ体制の最大の強みだろう。
世界最高峰プレミアリーグで、現在順位は３位。最近はエバートン（１月18日）やブレントフォード（２月１日）に敗れるなど、やや調子を落としているが、それでも首位アーセナルに勝点７差、２位マンチェスター・シティにはわずか１差の３位である。アストン・ビラの戦力値を踏まえれば、ここまでの出来には最高級の評価が与えられるだろう。
振り返れば、昨年11月上旬からは欧州リーグを含めた公式戦で11連勝を飾った。国内リーグに限定すれば、９月28日の第６節から13試合で12勝１敗という驚異的な成績を残している。この間、リーグ戦では、怒涛の８連勝を記録。秋から年末にかけて、彼らはまさしく上昇気流に乗っていた。
そんなアストン・ビラの強さを端的に示した試合がある。
昨年12月27日、敵地スタンフォード・ブリッジで行なわれたチェルシー戦だ。前半を終えてアストン・ビラは１点のビハインド、しかもシュート数はゼロだった。内容でも完全にチェルシーに押し込まれ、敗戦濃厚だった。
しかし59分、ウナイ・エメリ監督は迷うことなく動いた。FWオリー・ワトキンス、MFジェイドン・サンチョ、MFアマドゥ・オナナを同時投入する大胆な「３人替え」に打って出た。この一手が、試合の流れを劇的に変えた。
この交代策は、単に選手を替えたのではなく、役割と配置を替えた。布陣は４−４−２から４−３−３に変更。前半の「守り中心の戦い方」から、交代策を機に「ボールを奪った瞬間に一気にゴールまで仕掛ける」チームに様変わりしたのだ。
その結果、前線の圧力は一気に高まり、中盤には数的優位が生まれ、ビラは後半だけで９本のシュートを放った。スペースにボールを運ぶカウンターは破壊力抜群だった。
そのなかで主役となったのは、ワトキンスだ。交代からのわずか30分間で２ゴールを叩き込み、２−１の逆転勝利を収める原動力になった。試合後、そのワトキンスは指揮官のエメリをこう称えた。「ボスは戦術の天才だ」。また、解説者のジェイミー・レドナップも「プレミアリーグ史に残る交代策のインパクト」と絶賛した。この一戦は、今季のアストン・ビラを象徴する90分だった。
興味深いのは、彼らの勝ち方だ。アストン・ビラは必ずしも試合を支配し続けるチームではない。ボール支配率で下回る試合もあれば、ゴール期待値（xG）でも相手を下回る試合も少なくない。
たとえば、先述したチェルシー戦。チェルシーのゴール期待値が「2.08点」であるのに対し、アストン・ビラはわずか「1.35点」だ。ボール保持率でも38％しかなかった。また、チェルシー戦やブライトン戦（４−３で逆転勝利）のように、劣勢からの逆転勝利も目立つ。実際にアストン・ビラは、プレミアリーグで最も多く「ビハインドから勝点を奪っている」チームでもある。
基本構造は「コンパクトな守備ブロック」と「高いラインコントロール」にある。フォーメーションは４−２−３−１か４−４−２。オフサイドラインを揃え、相手を外に追い出し、奪った瞬間に縦へ速く出る。このシンプルな原則が土台となっている。
ただ、より重要なのは、エメリ監督の戦術が固定された「型」ではない点だ。試合中にうまくいかなければ、修正に修正を重ねる。チェルシー戦の３人替えが象徴するように、エメリ監督は90分を調整可能な戦術プロセスとして捉えているのだ。この試合中の修正力こそが、エメリ体制の最大の強みだろう。