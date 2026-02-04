橋本環奈が主演を務めるドラマ『ヤンドク！』の公式Xが更新され、ツノの生えた橋本のショットを披露した。

【写真】鬼のツノが生えたファー付きフード姿を公開した、27歳の誕生日を迎えた橋本環奈

■節分に鬼のツノが生えたオフショットを公開

2月3日に27歳の誕生日を迎えた橋本。ドラマ公式Xは「本日お誕生日を迎えた環奈さん ツノが生えててかわいすぎるオフショット!!」と祝福の言葉を綴り、バイクショップの店内で撮影されたオフショットを披露。そこに映し出されたのは、ピンクのツノとファー付きフードのアウターを着た橋本の姿だ。アウターのポケットに手を入れてにっこりと微笑む姿（1枚目）と両手でツノに触れている様子（2枚目）が収められている。

SNSには「ツノ生えてるの可愛い」「ヤンキーファッションも華麗に着こなしてるね」とファンからの声が集まっている。

■向井理らドラマ『ヤンドク！』共演者から祝福メッセージが

ドラマ公式Xは、誕生日を祝してスペシャルな動画を公開。「本日2月3日は、元ヤンドクター・田上湖音波役の環奈さんのお誕生日です！」と熱い祝福が贈られた。続けて「座長・環奈さんへキャストのみなさんからサプライズでバースデーメッセージが届きました」と綴られ、豪華キャスト陣によるバースデーメッセージが披露された。そこには、向井理、宮世琉弥、音尾琢真、馬場徹、お笑いコンビ“納言”の薄幸、INIの許豊凡、吉田鋼太郎といった多彩な表現者たちが名を連ねている、

この動画投稿に対して、橋本は自身のXで「こちらをXで見つけました。笑 私に動画ください」と引用RPして反応。

■撮影現場ではバースデーケーキも登場

さらにバースデーケーキとの橋本のショットも公開。ブルー、シルバー、ピンクの装飾が施されている部屋に、橋本の顔の似顔絵と「Happy Birthday Kanna」のメッセージ入りのバースデーケーキが用意され、白衣姿の橋本がプレゼントを手に微笑んでいる。

■美麗な着物姿を披露「いつだって、今を楽しく生きていきたいと思います！」

橋本も自身のXで「27歳になりました」と誕生日を報告し、花束を持った美麗な着物姿のショットを披露した。

橋本は「たまごっち始めてみました。ふふふ 年々自分の健康を気にしてますが、今はたまごっちの健康を気にしてます」と“たまごっち”にハマっていることを報告。続けて「もう27歳かー。早い。1年経つのってあっという間だなぁ～」と実感し、「でもいつだって、今を楽しく生きていきたいと思います！」と抱負を伝えた。

この投稿にファンからのたくさんの祝福メッセージが寄せられている。