システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ] が2月4日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の14.3億円→16.1億円(前年同期は12.2億円)に12.6％上方修正し、増益率が16.8％増→31.6％増に拡大する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の27億円→28.8億円(前期は22.4億円)に6.7％上方修正し、増益率が20.3％増→28.3％増に拡大し、従来の11期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



同時に、今期の上期配当を従来計画の30円→32円(前年同期は25円)に増額し、年間配当は47円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

(1) 第２四半期（累計）連結業績予想売上高につきましては、概ね計画通り推移する見込みとなりました。利益面につきましては、当初計画より原価率が改善し、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益が前回発表予想を上回る見込みとなりました。(2) 通期連結業績予想当下半期業績予想は前回発表予想を据え置いておりますので、上記(1)の当上半期業績予想値の増額分を反映の上、通期連結業績予想を上方修正いたします。今後、通期連結業績の進捗等を勘案し、開示すべき事象が生じた場合は速やかに開示いたします。



当社は、将来に向けた成長投資や経営体質強化を行いつつ、株主の皆様に対しては、累進配当を継続するとともに、業績や利益水準に応じて配当水準の向上を図ることを利益配分の基本方針としております。上記の方針及び業績予想の修正等を勘案し、2026年6月期の中間配当金につきましては、直近の配当予想から１株につき２円増配の32円に予想を修正いたします。なお、期末配当金につきましては、直近の配当予想を据え置くこととしますが、通期連結業績の進捗等を勘案し、開示すべき事象が生じた場合は速やかに開示いたします。

