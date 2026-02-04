アオイ電子 <6832> [東証Ｓ] が2月4日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.2％減の7億8500万円に減り、通期計画の7億円に対する進捗率が112.1％とすでに上回ったが、5年平均の151.6％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は8500万円の赤字(前年同期は4億4600万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比42.4％減の1億8900万円に落ち込み、売上営業損益率は前年同期の2.6％→-0.5％に大幅悪化した。



