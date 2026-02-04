4日13時現在の日経平均株価は前日比379.19円（-0.69％）安の5万4341.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1092、値下がりは466、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は185.85円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が84.23円、リクルート <6098>が79.22円、イビデン <4062>が66.12円、コナミＧ <9766>が50.14円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を42.78円押し上げている。次いで豊田通商 <8015>が35.80円、フジクラ <5803>が34.09円、ＫＤＤＩ <9433>が23.46円、トヨタ <7203>が22.23円と続く。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、石油・石炭、繊維と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、電気機器が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

