4歳男児“ヒカキン”でボイパ習得、元でんぱ組・古川未鈴が公開 SNS反響「想像以上に上手すぎる」「レベル高すぎ」
元でんぱ組.incの古川未鈴（39）が、3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。4歳息子がボイパにハマっていると話し、その“腕前”を披露した。
【写真】まさかの“独学！” 4歳男児のボイパ
この日は「4歳児の壁SP」と題し、4歳児をもつ古川と、4歳息子と1歳娘を持つタレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）がゲストで登場。4歳児ならではの、さまざまなエピソードが展開された。
習い事の話になり、古川は「子どもは本当にこれを続けてくれるのか」「送り迎えで仕事が入ったらどうしよう」などと「いろんな『でもなぁ』が重なってしまって…」と、いろんな心配でなにも踏み出せないと話した。
舟山から「なにか好きなものとかないですか？興味は？」と聞かれ、「なんか…ボイパやってます」と告白。MCの藤本美貴（40）、横澤夏子（35）ら共演者は「えー！すごーい！」と驚き。横澤は「もうそれに決定じゃないですか！」と盛り上がり。「めっちゃうまくて本当に…」と明かした。
番組内では、そのボイパ動画が紹介された。見事なボイパを披露した息子に古川は「どこで習ったの？」と聞くと、息子は「ヒカキン」と一言答えていた。
番組終了後も、古川は自身のXで息子のボイパ動画を公開。この動画に「可愛すぎた 上手だし」「とても上手でびっくり！」「ボイパのレベル高すぎでしょｗ」「想像以上に上手すぎるｗすごい！！」など、絶賛のコメントが集まった。
古川の夫は、週刊少年ジャンプで連載されていた漫画『斉木楠雄のΨ難』の作者・麻生周一氏。
