「でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴（年齢非公表）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。初めてのママ友について語った。

MCのタレント・藤本美貴は古川との関係について「私はね、未鈴ちゃんと1回対談もさせていただいたり」と語り、古川も「私の本でやらさせてもらって」と説明した。

その際「私ママ友がいなさすぎて。“ミキティさん、私、初めてのママ友になってもらえませんか”っていうことで」お願いしたと言い、「ママ友認定してくれたんです」と打ち明けた。

藤本は「連絡先交換して。まだランチ行けてないんだけれど」とも告白。「“ハイブランドのかばんを買いたい”って。でんぱ組.incが活動終了するっていう時に、“卒業記念で買おうか悩んでいる”って」との相談を受けたこともあるとし、「“買いなよ！”って。“それはもう買いなよ。そんな記念すべき時ないから”って背中を押したりとか」と笑ってみせた。

古川はネットで買おうとすると、藤本からは「“店舗まで行って、絶対水飲め！”って」とアドバイスされたとも語り、「その水の写真をLINEで送りました」と明かして笑わせた。藤本は「うれしかった」と喜んだ。