勤務先の学童クラブに通う男児にわいせつな行為をしたとして、警視庁は４日、東京都新宿区の保育士の男（４０）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。

学童クラブや現在勤務する系列保育園の男児計数十人にわいせつ行為を繰り返したとみている。

捜査関係者によると、男は２０２４年１月５日夜〜６日朝、当時勤めていた新宿区内の学童クラブが宿泊体験行事で訪れた長野県立科町の宿泊施設で、就寝中の小学生の男児１人の下半身を触った疑い。調べに「やっていません」と容疑を否認している。

行事は学童クラブの主催で、男は引率職員として同行。複数の小学生が寝ていた部屋で、わいせつな行為をしたという。

男は１９年７月から学童クラブに勤務し、昨年４月からは隣接する系列保育園で働いていた。同１０月、この保育園に通う男児の保護者が子供の性被害を同庁に相談し、捜査の過程で今回の事件が発覚した。

学童クラブと保育園には、宿泊できる夜間保育のサービスがあり、入浴や就寝時などに、男から同様の被害を受けたと話している小学生や園児が数十人いるという。同庁が詳しい状況を調べている。