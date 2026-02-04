過酷撮影にモーテル泊も…山下真司×伊藤かずえ×比企理恵×鶴見辰吾が明かす「大映ドラマ」伝説秘話
●初挑戦の『アタック25』で対決
BS10のクイズ番組『BS10 パネルクイズ アタック25』(毎週日曜13:25〜)では、数々の名作を生み出した「大映テレビドラマ」の常連キャストだった山下真司、伊藤かずえ、比企理恵、鶴見辰吾が出場する特別大会を、8日に放送。全員が初出場だったが、当時の同窓会のような雰囲気で収録が行われた。
そんな4人が本番後にインタビューに応じ、『アタック25』に挑んだ感想や、独特の演出で知られた「大映ドラマ」の伝説とも言える撮影秘話などを語り合った――。
(左から)山下真司、伊藤かずえ、比企理恵、鶴見辰吾
○クイズ解答より長かった雑談タイム
――収録を終えてのご感想はいかがですか?
伊藤：(早押しボタンを)すっごい早く押してるつもりでも、ピンポンが鳴らないんですよ。それが悔しかったです。
山下：俺は頭の中では分かってるのに、手が動かなかった(笑)
比企：あ〜分かる!
鶴見：俺は分かってないくせに押してましたから(笑)。日曜日の午後に児玉(清)さんがやっていて、「アタックチャンス!」って、あのいい声でね。「いつか出てみたいな」と思ってたから、夢がかなったようでちょっとうれしいです。
比企：やっぱり昔からやってた番組だからね。
山下：クイズでは一番の長寿番組でしょう。
――山下さんが出演していた『くいしん坊!万才』(フジテレビ)より長いです。
山下：『くいしん坊』は全然プレッシャーなかったですけど、一般の人と一緒に出たら、まるっきり答えられないでしょうね。
――「テレビで見ていた番組」となると、緊張感もあるのですか?
鶴見：緊張感はね、あんまりない。(他の解答者が)初めて会う人じゃないからね。
山下：そういう意味では、「大映ドラマ」っていうくくりは大きいね。
伊藤：(編集で)切られると思うけど、雑談のほうが長かった(笑)
山下：もう出会って40年ぐらいだからね。それからあまり共演がないというのは寂しいけど(笑)
鶴見：これを機会にちょっと共演したいですよね。
伊藤：旅番組も行きたいですね。BS10はいっぱいあるんですよ。
○伊藤かずえ、松村雄基にプロレス技をかけられる
鶴見：昔は撮影の合間に空き時間があると、よくみんなでゲームしたり、ボウリングしたりしてたんだけど、みんな負けず嫌いなんですよ。それを今回思い出しました。
伊藤：松村(雄基)くんは四字熟語が得意で、言えなくなったらシッペするゲームとかやってたんです。私、悔しいから台本の後ろに四字熟語いっぱい書いて覚えて、負けないようにしてました。
鶴見：あの頃からクイズみたいなことやってたんだよね。
山下：眠くなるからね(笑)
伊藤：あと、足相撲とかね。
比企：足相撲!?
伊藤：脚を絡めてやるんです。松村くんの足って平らで幅広いから、絶対勝つの。
山下：自分で勝てるのしかやらないんだ(笑)
鶴見：いない人のこと言って(笑)
山下：トンチ大会もやってたね。
伊藤：松村くんにプロレスの技かけられたりとかもしてました。朝寒いからって。
山下：細いんだけど意外と強いんだよ。「もうダメ」って言ってるのにまだ絞めてくるから(笑)
――松村さんはクイズも強かったのですか?
伊藤：強いんじゃない?
鶴見：勉強する人だったんで、いろんなことよく知ってて。
伊藤：書道の師範でね…。
比企：もう死んだ人みたいになっちゃった(笑)
鶴見：死んでない死んでない(笑)
伊藤：今回来てたら面白かったと思うけど、1人増えちゃったらダメなのか…。
鶴見：今度は2人ずつでやればいいんじゃない?
――2人だったら、どなたと組みたいですか?
鶴見：小沢仁志と出たいな。
伊藤：あ〜おざわっちはどうかな?
山下：意外とマニアックなこと知ってるからね。
比企：いとうまい子ちゃんは頭いいですから。
鶴見：今教授でしょ?
●止まらない遠吠えに監督「犬殺してこーい!」
――撮影の合間にゲームをやるというのは、大映ドラマ独特の風習なのですか?
伊藤：どうなんでしょう? とにかく撮影の時間長くて、待ち時間も結構あったので。
鶴見：夜通しやってましたからね。
伊藤：個人の楽屋がなかったんですよ。だからメイク室にみんなで集まって、テレビもないから、何もすることがなくて。
――スマホなんてない時代ですし。
伊藤：ロケバスに電話が付いたって喜んでたぐらいだから。
鶴見：畑の中のポツンとしたところに、プレハブみたいなセットでやってましたね。
比企：雨が降るとトタン屋根で「バタバタバタバタ」って音が入ってね。
伊藤：梅雨の時はカエルが鳴いたりしてたよね。だから助監督さんが「うわー!」って叫びながら走って、カエルの鳴き声がピタッて止まったら「どうぞ本番!」って(笑)
鶴見：あったあった(笑)。犬の遠吠えとかね。
比企：犬を鳴き止ますのに江崎実生さん(監督)が「犬殺してこーい!」って叫んだり(笑)
伊藤：飛行機が通ったら「撃ち落とせ!」とか言ってた(笑)。せっかちだから。
比企：冬は息が白くなっちゃうから、氷舐めながらやったんですけど、結局白くなっちゃうんですよ。
伊藤：真夏の撮影も大変だったね。
――そこでだいぶ鍛えられたということでしょうか。
鶴見：鍛えられましたね。
山下：若いからできたんだよね。俺らは大映テレビに育てられたというのは、間違いないよね。
○目に包帯を巻いてドラムを叩きながら…「どこまでやらせるの?」
――今思い出して一番印象に残る作品は何ですか?
鶴見：僕が最初にお世話になったのは『高校聖夫婦』っていう、いとうまい子さんと一緒に半年間やってたドラマですね。高校球児の役で甲子園を目指す設定だったから、甲子園までロケバスで行ったんですよ。それで甲子園の土をもらったね(笑)。野球やってたわけじゃないのに。
比企：今でも大事に?
鶴見：どっか行っちゃった(笑)
比企：私は『不良少女とよばれて』ですね。火事で死ぬ設定だったんですけど、当時はCGがないから本当に川原で燃やしてるんですよ。それが本当に熱くて!
伊藤：そんなに近くないのに火傷しそうなくらい!
比企：熱いだけでみんな興奮しちゃって、「よーい、本番!」って1回きりなんですごく覚えてます。
伊藤：私は初めての主演の『ポニーテールはふり向かない』ですね。ドラムの稽古とかも頑張ってたんですけど、途中で「目が見えなくなる」という設定があって、目に包帯を巻いてドラム叩きながらセリフ言うシーンがあったんです。「もうどこまでやらせるの?」みたいな(笑)。あれは過酷でした。
――山下さんは、やっぱり『スクール☆ウォーズ』ですか?
山下：そうですね。でも『ヤヌスの鏡』も印象深いですよ。
伊藤：『ヤヌスの鏡』は私の企画なんですよ! 少女マンガが大好きで、春日(千春)プロデューサーに「この二重人格の役、絶対やらせてください!」って持っていったんです。でも、「かずえには『ポニーテールはふり向かない』があるから」って言われて、杉浦幸ちゃんが主役になったんです。すっごいやりがいのある役だったから、それが一つ心残りです。
山下：でも、とにかく毎日毎日、本当に気が抜けない撮影の連続でしたね。2クール半年間の放送だから、撮影でみんなと一緒にいる時間が長いんですよ。家に帰っても台本覚えるのか、寝るのかくらいで、朝にはスタジオ来てまたみんなと一緒。そうなると役作りじゃなくても自然にドラマに入っちゃってる感じでしたね。
伊藤：ロケも遠いしね。
山下：俺、一度泊まるところなくて、モーテルに泊められたことあるもん。全然寝れないよ(笑)
伊藤：「隣の部屋どうしてるのかな?」って(笑)
山下：そうそうそう、気になっちゃって(笑)。ビジネスホテルもちょこっとしかなかったから。
伊藤：私、横浜の実家から通ってたから、2時間かけて行ってましたよ。電車3本乗り換えて、ものすごい満員電車でぎゅうぎゅうで(笑)
鶴見：主演の女優さんなのにね(笑)
山下：若いからできたんだよね。
伊藤：今だったら車運転できるんですけどね。
――伊藤さんといえば、長年乗られているシーマですもんね。
伊藤：もう34年目で、27万キロ走ってます。
