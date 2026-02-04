話したくなる腕時計トリビア 第66回 機械式腕時計のオーバーホールは、どれくらいの頻度ですべき?
●
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
機械式腕時計を長持ちさせるためのオーバーホールは、どれくらいの頻度でするべき?
機械式腕時計はオーバーホールという、定期的な修理や点検をすることで、長く使うことができます。このオーバーホールはどれくらいの頻度を目安に行うべきなのでしょうか?
IWC ポルトギーゼオートマティック40 IW358305
――正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】3〜5年
オーバーホールとは時計を分解し、部品一つ一つを洗浄、点検、交換、注油などを行い、組み立て直す作業のことを言います。特に、部品にさしてある油が切れるので、再注油をする意味合いが強いです。
機械式時計のオーバーホールは3年〜5年ごとに行うことが良いと言われています。また、オメガのコーアクシャル等の特殊な機構やクオーツ時計の場合は8年〜10年とされています。幅を持たせている理由は時計の年式や使用頻度、使用環境によって異なるからです。オーバーホールを定期的に行うことで、時計の寿命を延ばしたり、精度の向上、大きな故障を防ぐことができます。
逆に、時間が大幅にズレる、機械音が大きくなった、ガラスが曇って見にくくなったなどの症状が出たらオーバーホールをしましょう。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
機械式腕時計を長持ちさせるためのオーバーホールは、どれくらいの頻度でするべき?
機械式腕時計はオーバーホールという、定期的な修理や点検をすることで、長く使うことができます。このオーバーホールはどれくらいの頻度を目安に行うべきなのでしょうか?
――正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】3〜5年
オーバーホールとは時計を分解し、部品一つ一つを洗浄、点検、交換、注油などを行い、組み立て直す作業のことを言います。特に、部品にさしてある油が切れるので、再注油をする意味合いが強いです。
機械式時計のオーバーホールは3年〜5年ごとに行うことが良いと言われています。また、オメガのコーアクシャル等の特殊な機構やクオーツ時計の場合は8年〜10年とされています。幅を持たせている理由は時計の年式や使用頻度、使用環境によって異なるからです。オーバーホールを定期的に行うことで、時計の寿命を延ばしたり、精度の向上、大きな故障を防ぐことができます。
逆に、時間が大幅にズレる、機械音が大きくなった、ガラスが曇って見にくくなったなどの症状が出たらオーバーホールをしましょう。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら