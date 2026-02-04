飯島直子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/04】女優の飯島直子が2月3日、自身のInstagramを更新。朝食の食卓を公開した。

【写真】50代月9女優「洗い物少なくて良さそう」大量キャベツをフライパン調理した朝食

◆飯島直子、朝食公開


飯島は「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」とコメントし、朝食の食卓を公開。「キャベツ、卵、チキン（ローソン）パン　朝は生の野菜が食べづらく 茹で、炒めが大量に食べられわたしにはピッタリです」とメニューを紹介し、キャベツと卵とチキンをフライパンで炒めている様子や朝食を前にしたセルフショットなども投稿した。

◆飯島直子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「野菜たっぷり」「栄養満点」「フライパン飯最高」「洗い物少なくて良さそう」「笑顔可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

