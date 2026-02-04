原日出子、手料理ズラリ豪華“ホームパーティー”公開「品数凄い」「おもてなし上手」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の原日出子が2月3日、自身のInstagramを更新。手料理がズラリとならんだ“ホームパーティー”の様子を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「品数凄い」煮物・肉料理などズラリ豪華パーティーの様子
原は、「月曜日の会」と記し、行きつけの飲食店の定休日に大将夫婦らと集まっていることを報告。「なにしろ大将が美味しいおつまみをあれこれ作って来てくれるので 普段いただけないものにみんなワクワク 昨日は大好きなお友達もお声かけしたので私も色々作りました」と綴り、にんじん料理、タコの入ったサラダ、煮物、肉料理など様々なメニューが大きなテーブルにずらりと並んだホームパーティーの様子やキッチンで料理をしている動画、それぞれの料理の写真をハッシュタグ「＃ホームパーティー」などを添えて公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵なパーティー」「どの料理もすごく美味しそう」「品数凄い」「おもてなし上手」「豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
