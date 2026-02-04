長塚京三＆黒崎煌代、濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』出演決定！ 場面写真も初解禁
ヴィルジニー・エフィラと岡本多緒がダブル主演する濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』より、長塚京三と黒崎煌代の出演が発表。併せて、ヴィルジニーと岡本が夜のセーヌ川に並んで座る姿を捉えた場面写真も初解禁された。
【写真】『急に具合が悪くなる』に長塚京三＆黒崎煌代が出演決定！
『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞（R）国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、『悪は存在しない』でヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞するなど、新作を発表するたびに国内外で圧倒的な評価を集める世界的監督、濱口竜介。
その濱口監督の最新作『急に具合が悪くなる』の原作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が、20年の学問キャリアと互いの人生を賭けて交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社）。フランス、日本、ドイツ、ベルギーの国際共同制作で、濱口監督にとって初海外撮影作品となる。
主演に、フランス映画界最高峰のセザール賞主演女優賞に輝いたヴィルジニー・エフィラ（『ベネデッタ』）と、トップモデル“TAO”として世界で活躍し、以降ハリウッド作品を中心に国内外の話題作に出演しながら、現在は映画監督としても活動の幅を広げている岡本多緒（『ウルヴァリン：SAMURAI』）を迎え、ふたりの女性の心の交流と世界に対峙するさまを描き出す。
舞台はフランス、パリ郊外の介護施設「自由の庭」。施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌは入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、マリー＝ルーは森崎真理という日本人の演出家に出会う。がん闘病中の真理の描く演劇に勇気をもらったマリー＝ルー。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、二人の交流が始まる。しかし、あるとき真理は「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、二人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる…。
この度、追加キャストとして、長塚京三と黒崎煌代の出演が発表。吉田大八監督作『敵』での東京国際映画祭主演男優賞受賞も記憶に新しい長塚は、真理（岡本多緒）が演出する舞台に出演する俳優・清宮吾朗役。初主演作『見はらし世代』が高く評価された黒崎は、吾朗の孫である窪寺智樹を演じている。2人は主人公のマリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）と真理を引き合わせる重要な役どころだ。
長塚は脚本について「自由な想像力の奔流に圧倒され、しまいには感動」したことを明かし、フランス語のセリフについては「初心に還って勉強し直しました。真面目だけが取り柄の学生で、ガリ勉は得意でしたから」と茶目っ気を交えながら語る。
黒崎は、脚本を読んだ当時「現時点での自分史上最高で臨まなければ通用しない」と覚悟したと振り返り、完成作は「間違いなく面白い映画になっている」と自信をのぞかせた。
濱口監督は、現場での長塚について「信じられないぐらい謙虚で、熱心で、感動してしまいました」、黒崎については「どの声も、動きも、名前の通りにきらめいている」と、それぞれの印象をコメント。そして「撮らせていただいて、とても幸せでした。早く多くの方にご覧いただきたいと気がはやります」と語っている。
場面写真は、マリー＝ルー（ヴィルジニー）と真理（岡本）が夜のセーヌ川に並んで座る姿を収めている。
映画『急に具合が悪くなる』は、2026年全国公開。
長塚、黒崎、濱口監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■長塚京三（清宮吾朗役）
――脚本を読んだ感想は？
あの原作がこのホン？ あまりに自由な想像力の奔流に圧倒され、しまいには感動していました。吾朗役には、早くから私を想定して下さったようで、演技者としてこんな嬉しいことはありません、喜んでお受けしました。大量のフランス語パートが気懸りでしたが、日常のやり取りというより、もっぱら舞台上で俳優の口から発せられるセリフが主でしたので、初心に還って勉強し直しました。真面目だけが取り柄の学生で、ガリ勉は得意でしたから。孫ほどの齢の助監督さん相手に、とても楽しい稽古でした。
――濱口監督の演出はいかがでしたか。
ユニークな演出法として、ことさらミステリアスに取り沙汰されることも多いようですが、僕は濱口監督の演出は、古典的なまでにオーソドックスだと思っています。「原点回帰」というか、テクストに還るという大原則ですね。答えは既にテクストの中にある。役者は書かれたそのままを伝えればいい。ひたすらシンプルに、清澄に。（私の場合は）「熾火に薪をくべるように」と、イメージはひと夫々でしょうが。
――撮影を終えた今の気持ちをお聞かせください。
いろいろ楽しみが満載です。自分事で恐縮ですが、早く地のセリフと舞台上のセリフの機微を、聞き比べてみたい、とか。なんだか濱口組の「短期留学」から帰ったような気分です。
■黒崎煌代（窪寺智樹役）
――脚本を読んだ感想は？
圧倒されました。素晴らしすぎる脚本で、文字だけで既にとても心にくるものがありました。この脚本の世界に関わることができる幸せを感じると同時に、現時点での自分史上最高で臨まなければ通用しないことも読んだ瞬間に感じました。責任を持って智樹を演じるぞと改めて気合いを入れ直した瞬間でもありました。
――濱口監督の演出はいかがでしたか。
魔法のような体験でした。リハーサルが特に印象に残っています。監督が緻密に設計したリハーサルの流れに身を委ねていると、気づけばゴールの目前に立っているような。一見すると断片的に思えるリハーサル同士も、最終的には結びついていく。そんな不思議な体験に何度も静かな驚きを覚えました。
濱口監督のリハーサルには、演出の精密さだけでなく、私たち役者への信頼が織り込まれていました。リハーサルの内容は詳しくは言えませんが、言える事があるとするならば、濱口監督からすべてを指示されたわけではない。かといって、すべてを委ねられていたわけでもない。ただ、監督と結んだ約束のようなものがありました。私はその約束を守り続けることで、智樹を演じきる事ができました。
――撮影を終えた今の気持ちをお聞かせください。
初めての海外スタッフとの海外での撮影で、フランスの映画撮影文化と、日本の映画撮影文化の違いに驚く事もありましたが、根幹にある良い作品を作るという最も大事な部分が共通している事がとても嬉しく、感動しながら撮影に臨みました。ヴィルジニー・エフィラさん、岡本多緒さん、長塚京三さんに支えられ、濱口竜介監督に引っ張ってもらいながら撮影に臨みました。この面々にお世話になって、駄目になる方が難しいです。正直言って、自信満々です。間違いなく面白い映画になっていると思います。公開をお楽しみに。
■濱口竜介（監督・脚本）
長塚京三さんは いつかお仕事をしたいと願っていた方であり、その機会を得られて心より嬉しく思いました。これほどのキャリアがありながら、リハーサル時点から信じられないぐらい謙虚で、熱心で、感動してしまいました。
黒崎煌代さんとも一緒にたくさんリハーサルもしましたが、単純に人間として、とても好きになってしまいました。どの声も、動きも、名前の通りにきらめいているような、そんな印象を受けます。
お2人には祖父と孫を演じていただいたのですが、現場ではそれぞれの知性と誠実さがそのまま現れていて、どの瞬間も胸が震える思いで見ていました。撮らせていただいて、とても幸せでした。早く多くの方にご覧いただきたいと気がはやります。
