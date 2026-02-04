嵐の二宮和也が４日、都内でサントリーのアルコール飲料「こだわり酒場」ブランドの新ＣＭ発表会を行った。

フリップトークのコーナーでは、自身のこだわりについて“３か条”を明かした。

１つ目は仕事で「おもしろがる」。多岐にわたる仕事において「言われていることだけをやるんじゃなく、興味を持ってちゃんと向き合う。自分たちがおもしろがっていないと良さは伝わらないと思う」と信念を語った。

２つ目は日常生活で「否定をしない」。普段の会話を例に「話をしている時に、頭ごなしに否定をしない。『あ、いや』という会話の入り方をしないことは気をつけている。うまくいく話もうまくいかなくなるし、もったいない。話をよく聞いて、それに対して肯定しながら良しあしを話し合っていくことは日常生活で結構大事」と力説した。

３つ目は、お酒時間を「楽しく」。お酒を飲む時について「乾杯した時に、学生時代に飲んだことを思い出すような記憶につながってくるのは楽しさが一番。楽しく飲んでもらいたいし、楽しい思い出の隣にいたい」とうなずいた。

新ＣＭ「あの大将の酒場」篇は６日から放送される。