タレントで漫談家の林家ぺーに心配の声が相次いでいる。林家ぺーは1日、自身のXにて「拝啓 東京電力 赤羽営業所 或いは 至近距離 東京電力 関係各店さま」と東京電力に援助を求め、3日間にわたり家の電気を止められていることを明かしていた。

林家ぺーの家が停電した理由は、3日付の介護をメーンにしたニュースサイト「介護ポストセブン」（小学館）の記事によると、東京電力からの請求書に気が付かず電気代を支払っていなかったためだという。現在は無事に電気も復旧したようで、3日には都内の寺院で節分祭に出席。元気な姿を見せていた。

だが、今回の「電気トラブル」により、改めて林家ぺーに心配の声が相次いでいたのも事実である。林家ぺーといえば、2025年9月に東京都北区赤羽にある自宅マンションが火事になった。自宅にいた妻の林家パー子はけがもなく無事であったが、自宅で飼っていた猫および家財道具、そして今まで撮影してきた写真や思い出の品を全て失ってしまったことが報道された。

火事以降も休止することなく芸能活動を続けていた林家ぺーだが、心労が重なったのか今回の電気事件と同じく「物忘れ」が多くなっていたようだ。今年1月5日には林家ぺーは都内の寄席に出演したが、スマホをどこかに忘れてしまい誰かに届けてもらったことを明かしていた。

さらに翌日6日には買ったばかりだというデジカメを紛失してしまったという。だが、カメラといえば、林家ぺーにとって「商売道具」の一つ。落としたり忘れたりすることは、これまであり得なかったはずだ。

そのためネットでは「林家ぺーさん大丈夫かな」「高齢だし物忘れも多いんだろうか」「周りに頼れる人はいないのかな」といった心配の声が相次いでいた。

林家ぺーとパー子の二人には子どもはおらず、高齢（ぺーが84歳、パー子が77歳）であることから、新たな住居問題や火事の後始末などから大きなストレスを抱えていたことは想像にたやすい。日常生活においては誰かの手助けが必要なのかもしれない。