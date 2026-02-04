ピン芸人のひょっこりはん（38）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。浪人生活で涙が出そうになった瞬間を語った。

今回は「受験浪人した有名人SP」。2浪し早稲田大学に入学したひょっこりはんは「浪人でずっと勉強するじゃないですか。そうしたら視力が悪くなって、メガネ屋行って、予約する紙に自分の個人情報書いて。職業って欄、“なんだろう”ってなって。“僕今学生？いや学生じゃない”。自分がどういう存在かわからなくなって」と告白した。

明石家さんまは「浪人中でええのちゃうの？」と聞くも、ひょっこりはんは「浪人中って書くんですか」と反応。さんまは「浪人いうたら武士と思われるやん」とボケた。

ひょっこりはんは「こんな武士いないでしょ」とつっこみ、「最終的に『無職』って書いたんですよ。一番スッキリするなって思って。無職って職業が。そうなった瞬間、社会的に自分の価値が抹殺されている感じがあって。こんな頑張って勉強してるのに。社会から今無職だ俺って思われたってなって、もうブワーって…」と語った。

さんまは「泣いた」と聞くも、ひょっこりはんは「泣いてないです」と答え、さんまは「なんじゃこれ」とつっこんだ。スタジオは笑いに包まれ、さんまは「メガネくもれアホ！」と笑った。