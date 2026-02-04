サンローラン 2026年ウィンター メンズコレクション──「前夜の翌朝」に宿る、親密さと男らしさの再定義
サンローランは、アンソニー・ヴァカレロによる2026年ウィンター メンズコレクションを発表しました。本コレクションが描き出すのは、日の出とともに立ち現れるパリの朝景です。それは観光用の絵葉書のような幻想ではなく、パリに生きる人々が日々それぞれの部屋で体験する、きわめて現実的で親密な時間。夜明け前に起こった出来事が、朝へと移り変わる瞬間に静かに輪郭を帯びていく、その境界の時間が、今季のサンローランを貫くイメージとなっています。
Courtesy of SAINT LAURENT
ヴァカレロが探求するのは、センセーショナルな演出ではなく、脆さや内面を受け入れるエロティシズムです。それは「男性らしさとは何か」という、彼自身による終わりなき問いの延長線上にあります。
Courtesy of SAINT LAURENT
コレクションの着想源となったのは、ジェイムズ・ボールドウィンによる1956年の小説『ジョヴァンニの部屋』。性的魅力や、戦後ブルジョワ社会における男らしさへの挑戦を鋭く描いたこの作品の中で、ヴァカレロが特に惹かれたのは、主人公デイヴィッドが恋人ジョヴァンニの部屋を早朝に後にする場面に漂う、心理的・感情的な緊張感でした。そこから浮かび上がったのが、サンローランの古典的モチーフでもある「前夜の翌朝」という時間軸です。
Courtesy of SAINT LAURENT
裸から部屋着へ、部屋着から外着へ──最も無防備な姿から、再び外の世界へ踏み出すために装うという、儀式のような変容。そのプロセスが、今季の服作りの核となっています。
Courtesy of SAINT LAURENT
シルエットは滑らかで引き締まり、強さと儚さを同時に内包しています。ソフトでくしゃりとした質感は、着てきたものや愛してきたものといった、時間の経過を想起させます。シャープな肩のラインは脆さを隠すようでありながら、その存在を否定することはありません。服のフォルムは、着る人が何を見せ、何を見せないかによって完成され、控えめな色気を漂わせます。
Courtesy of SAINT LAURENT
サンローランを象徴するスモーキングジャケットは、不安や未知を打ち消すかのように、鎧のような存在感を放ちます。ハイブーツは足元から全体を引き締め、現実へと引き戻します。そして、クラシシズムとイコノクラスム、その両極を結びつけるためにヴァカレロが選んだのは、「ブラック」という最もサンローランらしい色でした。
Courtesy of SAINT LAURENT
このコレクションは、親密さと記憶が折り重なる、深い重みを感じさせる空間の中で披露されました。夜と朝のあいだに立ち現れる一瞬の真実。その静かな緊張感こそが、2026年ウィンターのサンローランをかたちづくっています。
