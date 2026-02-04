元日本ハムの杉谷拳士氏が４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「たくさんのメッセージありがとうございました Ｇｏｏｇｌｅ検索コーチに就任しました！！ Ｇｏｏｇｌｅさんと共に侍ジャパンを応援します」と投稿し、グーグルジャパンの投稿をリポストした。

グーグルジャパンはＸで同日「このたび杉谷拳士さんに、検索コーチに就任いただきました！」などと発表。動画で杉谷氏は「今回はグーグルさんの企画で、侍ジャパンのみなさんを検索でサポートするという検索コーチに就任させていただきました。これからグーグルのＡＩモードを使っていろいろと検索していきたいと思います」などとあいさつした。

杉谷氏は前日にＸで「実はコーチ就任のオファーがあり、お受けさせていただくことになりました」と報告。「コーチ杉谷拳士、爆誕です」と詳細は４日に発表するとし、フォロワーから６００件近いコメントが殺到して、どのチームのコーチを務めるかなどと話題になっていた。

この日の投稿には「グーグル検索コーチ爆誕！！いやとんでもない斜め上から来ましたー！」「杉谷さんの誕生日に発表おめでたい」「なるほど！検索コーチでしたか！」などとコメントが寄せられた。

グーグル合同会社は野球日本代表「侍ジャパン」のオフィシャルパートナーを務めている。