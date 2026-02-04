TWICEモモ、“ハイトーンボブ”ビジュに絶賛相次ぐ「2次元から出てきたみたい」「ゴージャスで美しい」
【モデルプレス＝2026/02/04】TWICE JAPANの公式Instagramが、2月3日に更新された。モモ（MOMO）のハイトーンカラーのヘアスタイルを公開した。
【写真】TWICEメンバー「2次元から出てきたみたい」ハイトーンの激変ビジュ
投稿では、「舞い上がる 降り注ぐ『PLAY』の幕開けD-1」と記し、2月4日リリースのTWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）のアルバム「PLAY」を告知。ピンクがかったハイトーンで顎のあたりまでのストレートボブのヘアスタイルをしたモモの姿を公開し、普段の暗髪から印象をガラリと変えたビジュアルとなっている。
この投稿に、ファンからは「2次元から出てきたみたい」「似合いすぎ」「綺麗」「ゴージャスで美しい」「ドールのような可愛さ」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEメンバー「2次元から出てきたみたい」ハイトーンの激変ビジュ
◆TWICEモモ、ハイトーンボブへア披露
投稿では、「舞い上がる 降り注ぐ『PLAY』の幕開けD-1」と記し、2月4日リリースのTWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）のアルバム「PLAY」を告知。ピンクがかったハイトーンで顎のあたりまでのストレートボブのヘアスタイルをしたモモの姿を公開し、普段の暗髪から印象をガラリと変えたビジュアルとなっている。
◆TWICEモモの金髪ボブ姿に反響
この投稿に、ファンからは「2次元から出てきたみたい」「似合いすぎ」「綺麗」「ゴージャスで美しい」「ドールのような可愛さ」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】