自民党の石破茂前首相が2026年2月3日に公開した、「ワンちゃんと仲良くなりたい」動画が話題になっている。

犬に吠えられ続ける石破氏

2月8日に投開票が行われる衆院選挙で鳥取一区から立候補している石破氏。3日にXで「ワンちゃんと仲良くなりたいしげる」というテロップがついた動画を公開した。

動画は、住宅街を訪ねた石破氏がポメラニアンと戯れようとするものだ。石破氏が「（名前は）なんちゅうですか？」と質問し、飼い主らしき人物から「コロ」という名前を聞き出すと、柵越しに「コロちゃん！」と話しかけていた。

名前を呼ばれてもコロちゃんは吠え続けていたが、石破氏はめげず。高く積もった雪の中に足を踏み入れて柵に近づいて手のひらを差し出すと、コロちゃんは興味を持ちつつも、懐くまでには至らず。吠えられ続け、周囲からは「混乱してる」などの声も聞こえてきた。

Xからは「石破さんyoutuberとかなったら人気出そう（笑）」「選挙期間中の荒んだSNSで、唯一と言っていいレベルでなぜか和む」「犬にさえ不器用なしげるが愛おしい」という声が集まっていた。