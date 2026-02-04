Red Velvet・ジョイ、“就活生役”に挑戦！胸キュンロマンス描く新ドラマに出演決定

Red Velvetのジョイ（本名パク・スヨン）が、新ドラマで“就活生役”に挑戦する。

ジョイは、COPUS KOREA制作の新ドラマ『唯一無二のロマンス』（原題）を通じて視聴者と出会う。

ジョイが出演予定の新ドラマ『唯一無二のロマンス』は、偶然トップスターのタク・ムイ（演者キム・ヒョンジン）のマネージャーとなった平凡な就活生コン・ユイルと、ストーキング被害の痛みを抱えるタク・ムイが織りなすロマンスを描く作品だ。同名の人気NAVERウェブトゥーンを原作としており、放送前から注目を集めている。

本作でジョイは、無害で温かな性格の就活生コン・ユイル役を演じる。平凡な日常の中で、トップスターのタク・ムイとの予期せぬロマンスに直面する人物を、いきいきとした演技で表現し、視聴者にときめきを届ける見通しだ。

ジョイは、役作りのためにヘアスタイルをボブに変えたほか、持ち前の明るく爽やかな魅力を生かし、ポジティブなエネルギーを持つキャラクターを自然に完成させることで、共感を呼ぶことが期待されている。

ジョイはこれまで“女優パク・スヨン”として、ドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』（tvN）を皮切りに、『偉大な誘惑者』（MBC）、『一人だけ 〜あなたさえいれば〜』（JTBC）、『田舎街ダイアリーズ』（KakaoTV）などの多彩な作品を通じて着実に演技の幅を広げてきた。今回の作品でどのような表情を見せるのか、関心が集まっている。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。