【ゾイド】「リアライズモデル」シリーズから「RMZ-019 ヘルキャット＆モルガ ゼネバスカラーセット」が2月に予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-019 ヘルキャット＆モルガ ゼネバスカラーセット」を2月に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「ゾイド」シリーズに登場するヒョウ型ゾイド「ヘルキャット」と昆虫型ゾイド「モルガ」を1/100スケールアクションプラモデル化したもの。カラーリングはゼネバス帝国仕様となっており、深い赤色やシルバーが印象的な色合いとなっている。
(C) TOMY