『愛のハイエナ』番組初のリアルイベント開催！豪華ゲスト集結
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズにて、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を３月17日（火）夜７時より開催することを決定。また「ABEMA PPV」でも本イベントの様子を全編生放送する。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。番組関連動画の総再生数は８億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組のひとつとなっており、現在は毎週火曜夜11時から最新シリーズ『愛のハイエナ season５』を無料放送中。
このたび、３月17日（火）夜７時より番組初のリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』をヒューリックホール東京にて開催することが決定。２月３日（火）夜11時から２月８日（日）夜11時59分までイープラスにて各種チケットの最速先行抽選申し込みを受け付け中。
イベントでは、これまでの人気シリーズにちなんだ一夜限りの特別企画を続々と実施。看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、シーズン１から出演してきた俳優の山本裕典と”ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）に加え、これまで番組を盛り上げてきたレジェンドホストたちも登場。ここでしか聞けない“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、芸人界きっての色男、さらば青春の光・東ブクロがホストに挑戦！軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画もお届け。
他にも“いろいろあった芸能人の今“を追う「○○は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画も。
なお、本イベントは「ABEMA PPV」でも全編生放送。チケットの種類は、イベント参加のみの“会場チケット”と会場チケットに配信視聴権限が付帯した“配信付き会場チケット”、さらに“配信単体チケット”の３種類を販売。来場者には会場での特典として、山本裕典、または軍神の“なりきりお面”をプレゼントするほか、終演後に『愛のハイエナ』シリーズお馴染みの出演者らからのお見送りも実施。また配信付き会場チケット、配信単体チケット購入者には特典として「山本裕典、ホストになる。」企画における「山本裕典 喫煙所特別VTR」をお届け。これまで交わることのなかった山本裕典とスタジオMCのニューヨーク、さらば青春の光がついに喫煙所で対面を果たす貴重な様子が楽しめる。なお、今後も追加ゲストなどイベントに関する新情報を随時発表。
