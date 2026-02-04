内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。超高齢社会といわれるなか、高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「現実は『高齢者に優しい社会』とは程遠い。社会全体で尊ぶどころか、『高齢者ぎらい』の空気を醸成しているのが現状」と指摘しています。そこで今回は、和田先生の新著『「高齢者ぎらい」という病』より一部を抜粋してお届けします。

総合診療とは

たとえば、食欲がない、眠れない、疲れが取れない、腰が痛いなど、一見関連はなさそうないろんな症状があるとしても、それぞれを治そうとするのではなく、人間全体を診た上で治療を行おうとするのが総合診療です。栄養不足や心の問題、あるいは薬の副作用なども加味しながら、心を含めた身体全体の状態を見極めた上で、どう対処するかを検討するのです。

そもそも、総合診療医は「すべての数値を正常に戻すこと」よりも、「今いちばん困っているものは何か」という視点で患者さんを診るので、「基準値信仰」とも別物です。あくまでも、その患者さんを最も楽な状態にするため、あるいは、患者さんの生活の質を上げるために、どの治療を優先すべきかを考えるので、治療の優先順位に応じて、薬をやめるという判断もします。

その結果、10種類以上飲んでいた薬を、３〜４種類まで減らすようなことはめずらしいことではなく、薬を減らしたぶん立ちくらみやふらつきなどの副作用が減って高齢者はどんどん元気になります。

つまり、臓器別診療から総合診療に転換することで、健康寿命を延ばせる可能性も、無駄な薬剤費や介護費を減らせる可能性も非常に高いのです。

長野県は医療費の削減と長生きを見事に実現させている

厚生労働省が５年ごとに発表している都道府県別の平均寿命を見ると、２０２０年時点で男性82.68歳で全国２位、女性88.23歳で全国４位になっているのが長野県です。一方で、２０２１年の一人あたり後期高齢者医療費は全国34位でした。つまり、長野県は医療費が安く抑えられているにもかかわらず、長生きも実現させている県なのです。

その背景にあるのが、まさに若月俊一先生（佐久総合病院）や鎌田實先生（諏訪中央病院）らが築いてきた総合診療の伝統です。

佐久総合病院も諏訪中央病院も「人を臓器ではなく生活単位で診る」という理念を守り、病気そのものよりも、「この人がどんな暮らしをしたいのか」「何を大切にしているのか」を中心に置く医療を一貫して行ってきました。

そして、薬を減らして医療費を抑えることと寿命を延ばすことの両立に、見事に成功しているのです。

総合診療医を名乗る医者はたった２％

健康寿命を延ばすという意味でも、医療費を抑えるという意味でも、総合診療への転換が急務であることは火を見るより明らかです。

ところが現実には、総合診療医と名乗っている（きちんとした総合診療のトレーニングを受けている人はほとんどいませんが）医者は、医師全体のたった２％程度しかいません。研修医たちがさまざまな診療科をめぐることを義務付けた「新臨床研修制度」の導入など、かたちの上では専門分化型の医療から総合診療型の医療への移行の方向性は一応打ち出されてはいますが、総合診療ができる医者は育っていません。



そもそもいろいろな診療科で学んだとしてもそれは臓器別診療の単なる足し算でしかなく、患者さんを全人的に診る総合診療とは別ものだからです。

いろいろな科を回って研修を受ければ総合診療医になれるわけではなく、総合診療医には総合診療のトレーニングが必要です。

日本に必要な総合診療医が育たない理由

ところが、日本には総合診療を教えられる人がほとんどおらず、若い医者が「総合診療を学びたい」と思っても、その指導者が圧倒的に足りません。

高齢化が進み、医療費が膨らみ続けている日本にとって、最も必要とされるはずの総合診療医を育てる環境がなぜ整わないのか――。

その理由を一言で言うなら、医療界に従来の仕組みを変えようという気がないからです。

もっとはっきり言ってしまえば、自らのメンツや利権を守ろうとする医療界の重鎮たちが旧来の専門医制度に固執し、総合医療への転換を阻んでいるからなのです。

※本稿は、『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を再編集したものです。