はなわ、菅野智之＆戸郷翔征らとの釣りショット公開 「何釣れたのか」「すごいメンバー」と反響
お笑い芸人のはなわ（49）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。米大リーグ・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった菅野智之やプロ野球・巨人の戸郷翔征らとの釣りショットを公開した。
【写真】「すごいメンバー」船の上で笑顔を見せるはなわ＆菅野智之＆戸郷翔征
はなわは「球春到来！我がジャイアンツもキャンプイン！」と投稿。続けて「先日、釣りビジョンで放送された『熱釣プロ野球』ジャイアンツの豪華メンバーの皆様と楽しく釣りをやらせて頂きました」とつづり、写真を公開した。
菅野、戸郷のほか、巨人の選手と船上で笑顔を見せるショットを多数披露。「ほんと幸せな時間でした！頑張れジャイアンツ！そして、頑張れ菅野投手！」と結んだ。
この投稿には「何釣れたのかな？」「すごいメンバー」などの反響が寄せられている。
