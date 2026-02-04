やすとも、関電の新CM公開 救世主＆ヒーローインタビューのように堂々
姉妹漫才コンビ・海原やすよ ともこが出演する、関西電力の新CMの放送が2日から始まった。
【動画】ヒーローインタビューさながら…やすともの関電CM
関電は、春の引越しシーズンにあわせて「引越すなら、電気もガスも関西電力！キャンペーン」（4月30日まで）を実施。CM「新生活に、いい選択。『手続きの化身』篇・『インタビュー』篇」は、やすともの2人が、頭を悩ませる引越し手続きについてスマートにアドバイスする。
「手続きの化身」篇は、引越しの際に必要な電気やガスなどの「手続きの化身」たちが「手続き！終わった？」と次々現れて大混乱。そこへ救世主のように、やすともが登場して「関電なら電気もガスもまとめて、スマホで手続き簡単」と呼びかける。
「インタビュー」篇は、引越し直後のやすともを突然囲む報道陣。「勝因は？」と問われ、「引越すなら電気もガスも関西電力と信じていたから」と達成感に満ちた表情で、堂々と答える。プラン通りに引越しを終え、ヒーローインタビューさながらの雰囲気となる。
