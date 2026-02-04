100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第117回は「マックスパパの特等席２」です。

【写真】最後の稽古場にて。真ん中が稔幸さん

さっきまで、普通に会話をしていたはずなのに。

笑っていたはずなのに。

音が鳴る、その一瞬のうちに

表情が変わり、空気が変わります。

あ、今、入った。

男役のスイッチが入る瞬間は、音よりも早く、一瞬です。

それは何かを「足す」というより、余計なものが一気に削ぎ落とされるような感覚に近い気がします。

ついさっきまであった日常が、ほんの一呼吸で舞台の時間に切り替わるのです。

同じ楽曲、同じ台詞なのに、男役という存在の輪郭が、ここまで変わるものかと毎回驚かされます。

そんな瞬間を何度も目の当たりにしていると、思わず心の中で呟いてしまいます。

「すごいな…」と。

最初にそう感じたのは…

最初にそう感じたのは、稔幸さんでした。

稽古場に入ってこられた瞬間から、立ち居振る舞いが素晴らしく美しく、なぜかこちらの背筋まで、すっと伸びてしまいます。

ひとたびお話をすると、エレガントで、どこか可愛らしい女性なのに、お稽古場に立った瞬間に、

はい、皇帝陛下はもういらっしゃっています。

一切の迷いなく、フランツ・ヨーゼフ皇帝になられます。

元男役が男役に戻る、その切り替えの鮮やかさは、技術だけでは説明できません。

役と共に過ごしてきた時間。

舞台に立ち続けてきた記憶。

その佇まいに宿っているように感じます。



同じ役同士の間に散る火花

そして稽古場では、ときどき不思議な時間が流れます。

同じ役同士の間に、静かに火花が散る瞬間です。

競ってるつもりも、比べているつもりもない。

それなのに互いの存在を一瞬で察知し、空気がピンと張り詰めます。

譲らない。

でも、奪わない。

前に出るでもなく、引くでもなく。

ただそこに立つことで、「自分は、こういう男役です」と無言で名刺交換をしているような時間です。

経験も、立場も、組も違う、異文化交流フェス。

気づけば、こちらが息を詰めて見守っています。

稽古場は時々こうして、言葉を失うほど熱くなります。



雪組のお稽古場で同期の水夏希さんと

稽古場に立つと、まるで昨日まで…

不思議なのは、皆さんそれぞれ、今は別の世界で生きているはずなのに、稽古場に立つと、まるで昨日まで現役だったかのように、ごく自然に男役、娘役に戻っていくことです。

それは、稽古場に入った瞬間なのか。

演じるその一瞬なのか。

袖でスタンバイした時なのか。

それとも、この作品をやると決まった時からなのか。

答えはわかりません。

ただ、稽古場にいると、自分自身も自然と現役の頃の感覚に戻っていることに気づきます。

仲間と話しているときの距離感。

ちょっとしたことで、理由もなく爆笑している自分。

言葉にしなくても通じる「間」。

これはもう青春時代の空気です。

けれど、稽古が終われば、皆それぞれの場所へ戻っていきます。

それぞれの生活へ。

それぞれの人生へ。

不思議なようで、とても自然な流れです。

だからこそ、これはきっと期間限定で与えられた、夢のようなご褒美なのだと。

それぞれの人生を生きてきたからこそ、今ここでの時間が、より深く、尊く感じられます。

退団してから、いろいろなことが見えて、いろいろなことを感じて、ふと考えてしまいます。

人生って、何なのでしょう。

そんな少し哲学的な事を考えながら、パパは今日もドラマティックな稽古場で、期間限定の夢のお祭りを贅沢すぎる距離感で味わっています。

『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』

2月6日、初日の幕が上がります。



スタジオスタッフ様より嬉しいメッセージが