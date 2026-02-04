嵐の二宮和也（42）が4日、都内で「こだわり酒場」新CM発表会に出席した。

サントリー「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」のリニューアルにあたり、出演する新テレビCM「あの大将の酒場」編が6日から放送開始される。

二宮はハチマキと前かけの大将スタイルで、のれんをくぐって登場。「タンブラーをキンキンに冷やして飲みたいですね。酒はこだわった方がうまいんで。炭酸が抜けないように、ゆっくり1回かきまぜるのがポイントですね。皆さんにもやっていただきたい」と話し、タンブラーをかきまぜて自ら「こだわり酒場」を完成させた。

「フェイスがベビーなもんで、大将！？ ？って感じだったんですけど」と大将役に驚いたという。らしさを出すために心がけたのは「ちょっと難しそうににらむ」こと。「僕が若い頃の大将ってそんな感じだった。多くを語らずというか。本当に客商売なのかってくらいにらんでる人いましたから」と話した。

最近ご機嫌になったことというトークでは、新年早々の驚きの出来事を発表。1月2日に祖父の墓参りに行った帰り道、皇居付近を運転していると「急に道にいる人たちに写真を撮られまくった」という。「とんでもない数なんです。だから“オン”の顔をしてたんですけど、信号待ちの最中、レンズの（向きの）感じが僕じゃないな」と気付いた。「ぱっと振り返ったら、皇族の方の、お帰りの車のターンに当たっちゃって。おれが先導してるみたいになっちゃって。後ろに3台、4台いたんです。何の用事もなかったけど。先導してる雰囲気で赤坂まで行きました。ご機嫌でした」と明かした。「もしかしたら、一般参賀に参られた方の写真に（運転中の）二宮がいるかもしれない」と笑った。

26年は芸能生活30周年の節目でもある。「96年から芸能界にお世話になって。嵐もコンサートありますし、リハーサル徐々に始まりつつある。いろんな人たちをご機嫌にしたいと思いますし、待ってくれた人たちをまずご機嫌にしたい。そして6月に入ったら、勝手に30周年を1人で祝おうかな」と話した。