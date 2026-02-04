お金をかけずに欲しいモノが手に入ったら――。物価高の今、そんな願いを実際に叶えている人たちに話を聞いた

【写真】ペット用品が子ども用品に…＜京都の物々交換市＞

スーパーには行かなくなった

和歌山県日高川町の藏光（くらみつ）農園には、毎週のように日本全国から《物々交換》の品が届く。段ボール箱の中身は、旬の野菜や果物、米、魚、ケーキまでさまざま。送り主は、全国の生産者や漁師、飲食店の人たちだ。

藏光農園からは、丹精込めて育てた温州みかんやハッサク、甘夏、南高梅などを送っている。

「現在、全国50軒ほどの生産者と物々交換しています。飲食店も含めると70軒くらいになるでしょうか」と話すのは、同農園を営む藏光俊輔さん（46歳）。妻の綾子さん（46歳）は、「スーパーに行く必要がなくなった」と微笑む。

「13〜14年前に物々交換を始めて以来、米は一度も買ったことがないんです。いただきモノで一年中まかなえています。高値が続いているので、本当にありがたいですね」と綾子さん。

食費に換算すれば、「年間で数十万円の節約」だが、「お金のためというより、人とのつながりが嬉しい」と口を揃える。



藏光さんご夫妻。草生栽培を行っている（写真提供：藏光さん）

物々交換のきっかけは、和歌山への移住直後に始めた綾子さんのブログだという。

大学時代に出会ったふたりは2011年の結婚を機に、俊輔さんの実家の農園を継ぐため、和歌山へ移住。東京で会社勤めをしていた綾子さんにとっては、大きな決断だった。

「海外赴任の話もあったのですが、彼から『2年後には和歌山に戻りたい』と言われて。私にとっては、田舎も海外も《異文化体験》だと思って決心しました」と笑う。

移住後に間もなくブログを始めたのは、「都会の友人に、自分たちの作ったみかんを食べてほしかったから」。

綾子さんは、「知り合いはほとんど都会暮らしなので、せっかくだから、和歌山のみかんを味わってほしいと思って。販売の告知だけでなく、農家の妻としての日常を発信し始めました」と話す。

それがきっかけで、同じようにブログを書いていた全国の農家の妻たちとつながりができ、「農産物を交換してみましょう」という話になった。

「最初の相手は、秋田と九州の農家さんでした。秋田からはリンゴやサクランボが、九州からは、お米や野菜が届きました」。

市場には出せない、形の悪い果実や少し傷がついた実でも、味は申しぶんないため、物々交換すれば無駄にせずにすむ。

「ご近所はみかん農家ばかりですから、物々交換の意味がない（笑）。遠くの生産者とつながれば、お互いにお金をかけずに全国の旬の食材を味わえる。これって究極の生活じょうずなんじゃないかと気づいたんです」と俊輔さん。



全国から届いた食材で作った、ある日のランチ・１（写真提供：藏光さん）

人のぬくもりで食卓が彩られる

物々交換にルールはあるのかと訊ねると、さっぱりとした答えが返ってきた。

「ルールは何もなく、値段や量の釣り合いも求めていません。たとえば5キロ5000円のみかんと、5キロ4000円の米との交換でもいいし、送り合う時期がずれてもかまわない。思い出したころに届くのが嬉しいんです」と、穏やかな表情だ。

お金を介さず喜ばれることの楽しさを知り、ふたりは積極的に輪を広げていった。

「大阪のマルシェに出店したとき、隣のブースの農家さんに『交換しませんか』と声をかけたり、知り合いの飲食店から、『こんな農家さんいるよ』と、紹介してもらったりします」

物々交換仲間の約8割が、実際に会ったことのある相手だ。

「ネットだけのやり取りだと、どうしても、『値段はいくらにしますか』と形式的になってしまう。でも、一度でも顔を合わせていると、『この人たちなら、こういうやり方でいけそう』って、お互いに感覚でわかり合えるんです」と俊輔さんは話す。



全国から届いた食材で作った、ある日のランチ・２（写真提供：藏光さん）

地道に仲間を増やしていった結果、今やそのネットワークは漁業関係者へも広がっている。

「日本海で獲れたアジや、サバ、ブリ、イカ……。毎年、和歌山からはシラスやアユが届くのが楽しみで」と、俊輔さん。

綾子さんのブログには、全国から届いた新鮮食材で作った料理がズラリと並ぶ。

「料理の分担は夫と半々ですね。たまに、初めて見る野菜が届くこともあって、『これ、どうやって調理するんだろう？』と、試行錯誤しながら作ることもあります」

届いた食材は、ご近所にお裾分けすることも。

「農家同士の物々交換は、スケールが違います。ジャガイモが10キロ、米が30キロ、どーんと届くんです。僕らだけでは食べきれないほど（笑）。12月には、毎年あちこちの飲食店からクリスマスの定番スイーツ・シュトーレンが20本くらい届くので、《食べ比べの会》を開くんです」と俊輔さん。そこにまた人が集まって、物々交換の《二次的なつながり》が生まれるそうだ。

俊輔さんは、「自分たちで買わなくても食料が手に入る安心感が得られました。70軒もの物々交換仲間がいれば、何かあっても助け合える。それが心強いんです」と話す。綾子さんも隣でうなずき、こう続けた。

「知らなかった野菜が届くと、生産者さんから『こういうふうに調理するとおいしいよ』と教えてもらえることもあります。スーパーで、作り手の顔が見えないまま買うのとはまったく違う。人のぬくもりを感じながら食卓が豊かになっていくのが、いちばんの魅力ですね」

生産者ならではのダイナミックな物々交換は、《作り手の底力》を感じさせてくれた。

＜２につづく＞