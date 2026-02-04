ライター兼編集者の穴澤賢さんは、妻と2匹の愛犬「大吉」「福助」とともに、鎌倉市腰越と八ヶ岳との2 拠点生活を始めました。しかし、穴澤さんは腰越の夏が年々暑さを増しているのが気になっていて……。※本稿は、穴澤賢さんの著書『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』の一部を再編集したものです。

【書影】犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!穴澤賢『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』

* * * * * * *

年々暑くなる夏にうんざりしていた

2017年の夏に山の家を手に入れ、2020年11月から、大工さんによる本格的な修繕とリフォームを経て、2023年にはボロ小屋が見違えるほど暮らしやすくなっていた。

2018年に妻は勤めていた会社を辞め、私のネット通販の仕事を手伝うようになっていた。そのため以前は週末だけ訪れていた山の家に、1週間滞在するなんてことも増えていた。私としても仕事部屋ができたおかげで、平日はそこで仕事ができるし、大福にとっても山のほうがいい環境だ。

その時点でもまだ、完全移住するつもりはなかった。なぜなら風呂とトイレは古いままだし、そこをリフォームすると結構な費用がかかるが、そんな余裕はなかったからだ。

同時に年々暑くなる夏にはうんざりしていた。大福の散歩に行く時間もどんどん早くなり、毎朝5時に起きないといけなくなっていた。6時を過ぎると、もうアスファルトが熱く焼けているからだ。絶対に寝坊できないプレッシャーもさることながら、「なんでこんなに早く起こすんだよ」と大福に不満そうな顔をされるのにも納得がいかなかった。お前らが悪いわけではないが、外が暑いんだから仕方ない。そう言ってもわかってはくれない。

夕方も、これまでは16時頃になると海風が吹いて気温が下がっていたが、2022年頃から17時半にならないと気温が下がらなくなっていた。大福は体内時計がわりと正確なので「そろそろ散歩の時間じゃない？」とアピールしてくるが、まだ外には出られない。きっと彼らの中で私は「めっちゃ早起きで、夕方はなかなか散歩に行かないやつ」になっていたはずだ。

完全移住の最終決断

腰越に一軒家を買った2014年は、夜窓を開けておけば涼しい風が吹くからエアコンは必要なかった。それが近年は24時間エアコンフル稼働になっている。しかも年々暑くなり、下がる要素はない。今年これだけ暑いのに、来年はどうなるのか。このまま上がり続けるのか。

2023年の8月27日の朝だった。そんなことを仕事部屋で考えているとき、「山へ移住したとして、困ることは何かあるか？」と自問してみた。あれこれシミュレーションしてみたが、何も見当たらなかった。そこで初めて気がついたのだ。

すると妻がやって来て「仕事場へ行ってくるね」というので「ちょっといい？ 山へ完全移住しようと思うんだけど、どうかな」と尋ねてみた。妻は「ええっ！ なんでまた急に？」とすごく驚いた顔をしていたが、「よく考えると、困ること何もないんだよね」と言うと「とりあえず行ってくる」と出かけていった。そして、昼頃になって妻から「たしかにいいかも」というメールが届いた。こんなふうにして移住がある朝突然決まったのだった。

そこから年内を目標に完全移住することにしたが、8月末に決めて、11月には引っ越しが完了した。各種手続き、荷物の整理、不要なものの処分、それはもう大変だった。普通の引っ越しではなく、2軒分の荷物を1ヵ所に集中させないといけなかったからだ。ずいぶん処分したが、移住から2年経つ今もなお、山の家の物置には大量の本やCDなどを詰め込んだ段ボール箱が眠っている。家の中には置く場所がないのだ。

2拠点生活から移住すると、このようなデメリットもある。

大福はいつ移住したことに気がつくか

2拠点生活をしている頃、山へ行く支度をしていると大福は敏感に察知して「もしかして、山？」という表情でこちらに探りを入れてきた。しばらく知らんぷりしてから「山、行くか」と声をかけるとふたりでヒャッホー！ と大はしゃぎして車に飛び乗っていた。彼らも山へ行くのを楽しみにしていた。

腰越にいるとき毎朝砂浜を散歩していたが、そこは彼らにとって用を足す場所でしかなく、終わったらすぐ引き返す。家にいるときにも、だらーんと伸びてつまらなさそうに昼寝していたが、山へ行くとニコニコになり、ドッグランを駆け回る。その落差はすごかった。



完全移住してから、彼らはいつそのことに気がつくんだろうと何気なく観察していた。移住してすぐの頃は、荷物のあふれる室内を「何が起きたんだろう」と見ていたが、テンションが高いのはいつも通りだった。以前から山にいるときはずっとご機嫌なのだった。

これまでも山での暮らしが1週間続くことはたまにあったが、今回はさらに長い。というか、もう腰越には帰らないのである。

2週間が過ぎ、1ヵ月経った頃、はしゃぎ方が大人しくなっていった。かといって、テンションが低くなったわけではなく、非日常を楽しんでいたのが、日常になっていった感じだった。

それでも、腰越で暮らしているときよりは楽しそうだ。朝起きてのんびり散歩に行き、戻るとドッグランで少し遊ぶ。朝ご飯が終わると、私の仕事部屋に移動して、昼寝する。夕方また散歩に行き、夕食の後、みんなでリビングでくつろぐ。たまに大吉が、前足でちょんちょんしてくる。それに応えて大吉を撫でていると、福助が「オレも！」と寄ってくる。彼らはひたすら無垢だ。

私はそんな大福を天使のようだと、常々思っている。

犬中心で、犬がいないとやる気が起きない

富士丸（※）との突然の別れで奈落の底に落ちていた私に色彩を取り戻させてくれて、意欲を復活させてくれて、ついには山への移住を決意させてくれた。

彼らが私たち夫婦のところにやって来ていなければ、こんなふうにはなっていなかっただろう。彼らがそばにいるだけで生き方が変わったのだ。

思えば富士丸も、そんな存在だった。たぶん富士丸に変えられたんだと思う。犬中心で、犬がいないとやる気が起きない人間に。それでよかったのかどうなのか。もうどうしようもないけれど。

※穴澤さんが山への移住を考えるきっかけとなった愛犬。

