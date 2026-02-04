ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは2月3日、自身のInstagramを更新。節分ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：DAIGOさん公式Instagramより）

ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは2月3日、自身のInstagramを更新。節分のプライベートショットを公開しました。

「2歳児には怖過ぎますね」

「今年も鬼になりました」と報告したDAIGOさん。投稿に載せた1枚の写真では、自身の赤鬼姿を披露しています。怖さのある鬼のお面をかぶり、赤いコスチュームを着た本格的な姿です。

ハッシュタグでは、「#去年より少しバージョンアップしたパパ鬼　#5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる　#2歳の息子は去年より泣きじゃくる　#元気に育ちますように　#鬼は外福は内」と、親子の様子を明かしました。

コメントでは、「DAIGOさんファミリーの節分楽しいだろうなー」「2歳児には怖過ぎますね　お姉ちゃんが泣かずに豆撒く姿は愛おしいですね」「これは泣く」「お面のクオリティが高すぎます」「怖い。。。パパ全力すぎる」「大人でも怖い」「本気のやつだ！！」「これはマジ怖すぎます」と、DAIGOさんの姿に“怖い”という声が多く上がっています。

HYDEさんとのツーショット

普段の投稿では怖くない姿を披露しているDAIGOさん。1月29日にはHYDEさんの誕生日を祝うツーショットを公開していました。互いに穏やかな笑顔を浮かべています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)