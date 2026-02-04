「本気のやつだ！」DAIGO、2歳息子が“泣きじゃくる”節分の鬼姿に「これは泣く」「マジ怖すぎます」反響
ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは2月3日、自身のInstagramを更新。節分のプライベートショットを公開しました。
【写真】鬼になったDAIGOの姿
ハッシュタグでは、「#去年より少しバージョンアップしたパパ鬼 #5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる #2歳の息子は去年より泣きじゃくる #元気に育ちますように #鬼は外福は内」と、親子の様子を明かしました。
コメントでは、「DAIGOさんファミリーの節分楽しいだろうなー」「2歳児には怖過ぎますね お姉ちゃんが泣かずに豆撒く姿は愛おしいですね」「これは泣く」「お面のクオリティが高すぎます」「怖い。。。パパ全力すぎる」「大人でも怖い」「本気のやつだ！！」「これはマジ怖すぎます」と、DAIGOさんの姿に“怖い”という声が多く上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「2歳児には怖過ぎますね」「今年も鬼になりました」と報告したDAIGOさん。投稿に載せた1枚の写真では、自身の赤鬼姿を披露しています。怖さのある鬼のお面をかぶり、赤いコスチュームを着た本格的な姿です。
HYDEさんとのツーショット普段の投稿では怖くない姿を披露しているDAIGOさん。1月29日にはHYDEさんの誕生日を祝うツーショットを公開していました。互いに穏やかな笑顔を浮かべています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
