近年、ウェブブラウザー業界全体ではAI活用を推進する流れが強まっています。しかしAI機能は便利である一方、「強制的に押しつけられているように感じる」「余計な機能が増えた」と、わずらわしさを覚える人も少なくありません。

こうした業界全体での“AI推し”がやや加熱気味な中、Mozillaが提供する「Firefox」では、AIを使うかどうかを利用者自身が管理しやすくする方向へと舵を切りました。

Mozillaは現地時間の2月2日、デスクトップ版「Firefox」において、AI機能の利用をまとめて管理できる新機能「AIコントロール」を導入すると発表しました。

これは、Firefoxに搭載されているAI補助機能のオンオフを、一か所の管理画面で扱える仕組みです。機能ごとに個別で利用可否を選べるほか、すべてのAI機能をまとめてブロックすることもできるようになります。

AIコントロールは、先行版であるFirefox Nightlyで先に提供され、利用者からの意見を募る予定です。一般向けには、2月24日に配信予定のFirefox 148から利用可能となります。

■ AIの設定を一か所で管理

AIコントロールの提供開始時点では、ウェブページの翻訳やタブ整理、PDF内の画像に説明文を追加する機能、リンク先の内容を事前に表示する機能、AIチャットボット機能といった、複数のAI機能の利用を同一画面上で個別に管理できるようになります。

また、FirefoxのAI機能をまったく使いたくない場合は、「AI拡張をブロック」のトグルをオン（有効）にすることで、既存のAI機能だけでなく、今後追加されるAI機能についても、利用を促すポップアップや通知が表示されなくなります。

設定内容はブラウザーのアップデート後も維持され、利用者はいつでも変更できます。

■ “AIとの距離感”を選べるブラウザー

生成AIをめぐっては、Google Chromeなど他の主要ブラウザーでも機能追加が進んでいますが、AI機能ごとに設定が分かれているのが一般的で利用管理がとても複雑です。

しかも、ブラウザーによってはAI機能の利用が前提。「ぜひ使ってほしい」と言わんばかりの設計には、正直なところ“お腹いっぱい”と感じる場面もあります。

その点、今回追加されるFirefoxの「AIコントロール」は、AIを使うかどうかだけでなく“AIとどの程度関わるか”という距離感そのものを利用者が簡単に選べる点で、異なる姿勢を示しています。

Mozillaは、AIがブラウジング体験の一部になりつつある今だからこそ、「私たちは“選択”がこれまで以上に重要だと考えています」としています。

