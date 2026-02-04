冬に行きたい「秋田県の穴場秘境」ランキング！ 2位「元滝伏流水」を抑えた1位は？【2026年調査】
まばゆい冬晴れの下、真っ白な雪道を駆け抜けて、日常を忘れるほどの開放感に浸ってみませんか。今回は澄んだ空気に映える絶景など、冬の美しさが際立つ「秘境」をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「秋田県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※雪深い遊歩道を歩くため、長靴やスノーシューなどの万全な装備でお出かけください
回答者からは「冬でも滝が凍ることなく流れていて綺麗なので行きたいです」（50代女性／広島県）、「厳冬期に入ると氷柱が連なり、水と氷が織りなす幻想的な風景を間近で見ることができるので」（60代男性／神奈川県）、「雪の中から水が湧き出る独特の景色を見られそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※冬期は周辺道路が一般車両通行止め
回答者からは「大自然を楽しんで温泉に行くというコースは最高！」（30代男性／岡山県）、「冬は路線バスでしか行けないが冬は一面が真っ白に凍りつき、広大できれいだから」（50代男性／埼玉県）、「雪と氷で綺麗な景色」（20代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
