「少額からでも将来の安心につながる」年収300万円・25歳女性の感じる積立投資のメリット
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：300万円
現預金：200万円、リスク資産：268万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：150万円
・日本株：100万円
・ロボットアドバイザー：18万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2021年から
・ロボアドバイザー（WealthNavi）／2022年から（現在は保有のみ）
2021年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月1万円」でスタート。「収入が減ったときに一時的に積み立てを停止」せざるを得ない時期もあったそうですが、「すぐに再開し」現在は「月3万円」。
WealthNaviは「月5000円」の積み立てを約2年半継続し、現在は保有のみとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績についてはeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）は「元本40万円→評価額55万円」、WealthNaviは「元本15万円→評価額18万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子です。
「オール・カントリーは積み立て当初は相場が不安定で、運用益がマイナスになる時期もあった。しかし3年目から徐々にプラスに転じ、4年目には20％以上の含み益を記録した。現在は年間平均5〜7％の安定した運用益が出ている」とのこと。
くわえて「積立投資を始めてから、毎月一定額を継続して投資に回す習慣が身についたことで資産が着実に増えている。無理なく将来の備えができている」とあります。
積立投資を始める人へのアドバイスとして「無理のない金額で継続することが大切。毎月自動引き落としがおすすめ」とのことです。
新NISAについては、「将来的には成長投資枠も活用して個別株にも挑戦したい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします(文:あるじゃん 編集部)
