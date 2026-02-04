「もうプロの域ですね」小芝風花、「今までで1番の大作」な編みもの作品披露！ 「既製品かと思いました」
俳優の小芝風花さんは2月3日、自身のInstagramを更新。手作りの編みもの作品を披露し、反響が寄せられました。
【写真】小芝風花の「今までで1番の大作」な編みもの作品
コメントでは「クオリティ高すぎ」「もうプロの域ですね」「既製品かと思いました」「完成度すごい」「本当に編み物上手」「マリオの服も可愛いです」「細部まですごく丁寧で大事に作り上げた様子がよく伝わります」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「本当に編み物上手」小芝さんは「初めてドット編みに挑戦しました」「結構時間かかったなぁ でも想像よりいい感じにできて大満足です」とつづり、７枚の写真を投稿。『スーパーマリオブラザーズ』（任天堂）のキャラクターがあしらわれた手編みのバッグや、それを持つマリオモチーフのパーカーを着用した小芝さんのソロショットです。「今までで1番の大作だぁ」ともあるように、完成度が高く、懐かしさを感じるドット絵が見事に表現されています。
「毎回クオリティーがすごいのよ！」たびたび編みもので作った作品をInstagramで公開している小芝さん。1月3日には「お正月ダラダラしすぎて、お見せできるビジュアルを整えることができなかったので、カッパちゃんを、、」とつづり、カッパモチーフのかわいらしいティッシュケースカバーを披露しました。ファンからは「カッパちゃん可愛いです」「部屋に飾りたい」「毎回クオリティーがすごいのよ！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
