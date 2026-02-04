アソビシステム株式会社と株式会社ミダスキャピタルが、推し活市場におけるプラットフォーム事業、および事業者の収益最大化とAX（AI Transformation）を支援する新会社として株式会社アソビダスを共同で設立した。

アソビダスは、アソビシステムがエンターテイメントの現場で培ってきた“クリエイティビティ・現場力”と、ミダスキャピタルが有する“テクノロジー・経営力・M&A推進力”を融合させた“推し活AXカンパニー”だ。ファンの“熱量”を正しく“価値”へ還元する推し活プラットフォームの構築を通じ、推し活市場全体のさらなる発展とグローバル化に寄与することを目的として設立された。なお、本設立に際し、株式会社GENDAも出資を行っている。

日本のエンターテイメントは世界的なポテンシャルを持つ一方、ファンや運営現場が利用するサービスは個別に分断されていることが多く、“見えない機会損失”が課題となっている。ツールやデータの連携不足により、ファンの“熱量”を正しく収益や次の体験に還元しきれていないのが実情だ。アソビダスは、この課題を解決するために設立された“推し活ビジネスの収益最大化・DX支援パートナー”とされており、現場業務のデジタル化（DX）にとどまらず、蓄積されたデータをAIの力で新たな価値へと変革するAXを推進。ファンと事業者を滑らかに繋ぎ、機会損失をゼロにすることによって、収益およびユーザー体験の最大化を目指すという。

すでに全く異なる領域での導入／協業が進んでおり、アソビダスの強みを活かした多角的な支援を行っている。伝統文化領域のDX事例として、大相撲の伊勢ヶ濱部屋の支援を開始。伝統ある相撲文化にデジタル技術を掛け合わせ、後援会運営の効率化やデータ活用によるファンサービスの向上、新たなファン層へのリーチを支援している。

さらに、アソビシステム所属アーティストへの支援も開始。オンライン特典会やオンラインくじをはじめとした、アソビダスの推し活プラットフォームを有効活用することにより、ファンとのエンゲージメント強化や売上最大化を実現している。

今後は、これらの実績をモデルケースとして、エンターテイメント領域ではアイドル、アーティスト、2.5次元舞台／ミュージカル、VTuberなど、スポーツ／伝統文化領域では大相撲、スポーツチーム、地域創生などへ、プラットフォームの導入を加速させていくという。

【各社代表からのコメント】

・アソビダス代表取締役 田村光紀

私たちは、エンターテイメントの最前線でカルチャーを創り続けてきたアソビシステム「クリエイティブ・現場力」と、ミダスキャピタルの「経営・テクノロジー・プロダクト開発の知見」を融合させ、推し活文化のさらなる発展に寄与するために誕生しました。独自のプラットフォームを武器に様々な業界の推し活を活性化させ、日本発の文化を世界へと届けてまいりたいと考えております。

・アソビシステム株式会社 代表取締役 中川悠介

アソビシステムはこれまで、エンターテイメントの現場でファンの皆さまと共にカルチャーを創ってきました。アソビダスは、そうした私たちの経験と、ミダスキャピタルのテクノロジーと経営力が掛け合わさることで生まれる、推し活をより広く、そして持続的に発展させるための新たな挑戦です。日本の多様なコンテンツやカルチャーの魅力を、より多くの方々に届ける仕組みを創出してまいります。

・ミダスキャピタル 代表取締役 吉村英毅

このたび、勢いのあるアソビシステムとタッグを組めることから、アソビダス創業を実現したいと考えました。ミダスキャピタルが強みとする傑出した人材採用、テクノロジーの事業活用、ファイナンスの知見を生かし、シナジーを発揮してまいります。アソビダスを通じて、日本のエンターテイメントコンテンツが国内にとどまらず、海外へ広がっていくことを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）