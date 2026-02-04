ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・小郡市で建物火災 三沢の西島バス停北東側 約30分後にほぼ消… 福岡・小郡市で建物火災 三沢の西島バス停北東側 約30分後にほぼ消火（2月4日午前9時29分ごろ発生） 福岡・小郡市で建物火災 三沢の西島バス停北東側 約30分後にほぼ消火（2月4日午前9時29分ごろ発生） 2026年2月4日 12時8分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、4日午前9時29分ごろ、小郡市三沢（目標:西島バス停北東側）で建物火災が発生した。同10時1分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ガラス製灰皿、乾電池… 思わぬ品が出火原因に 福岡・嘉麻市で住民の携帯に不審電話 「鹿児島の中央駅前で契約している携帯電話代金が未納」 「契約するはずがない」と返答すると切断される 福岡・宇美町の建物火災で消防隊出動 平和2丁目11番付近（2月4日午前11時41分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 老人ホーム, 老後, 在宅医療, 徳島, 神奈川, 埼玉, 介護, 置床工事, 法要