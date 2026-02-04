元JO1 鶴房汐恩がインスタ＆YouTube開設 グループ活動終了から約1ヵ月
2025年12月31日（水）にJO1の活動を終了した鶴房汐恩が、2月4日（水）に公式InstagramおよびYouTubeチャンネルの開設を発表した。
【写真】「おかえり」「待ってたよ」 鶴房汐恩の最新ショット
■自作曲のMVを公開
鶴房はこの日「お久しぶりです鶴房汐恩です！」と切り出し、Instagramを開設したことを報告するとともに、同日の12時00分よりYouTubeチャンネルにて自身が作曲した楽曲のミュージックビデオが公開されることをファンヘ告知。
「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします」と意気込み、キャップを被り白のパーカーとデニムをまとった自身のソロカットを投稿した。
鶴房は昨年5月に、過去にオンラインカジノを利用していたことが判明し、活動を自粛。その後、警視庁より単純賭博の疑いで書類送検され、活動を休止していたが、同年12月にLAPONEエンタテインメントとの契約満了をもって、グループ活動を終了することが発表された。
グループ活動終了から約1ヵ月の時間を経て明かされた鶴房の思いに、「汐恩おかえり待ってたよ大好き嬉しいありがとう！」「また歌声聞けるとか幸せすぎる」「諦めなくて本当に嬉しいです！」「汐恩がいない日なんて考えられないぐらい大好きだよ」「これからもずっと応援していくよー！」など活動再開を待ち望んでいたファンからメッセージが集まっている。
引用：「鶴房汐恩」Instagram（@bonbon_s1211）
