静岡県富士宮市のまかいの牧場では、ヒツジとヤギの赤ちゃんが次々と誕生し、来場客の人気を集めています。

【写真を見る】「動いているとかわいいね」ヒツジとヤギがベビーラッシュ 愛くるしい姿が人気集める＝静岡・まかいの牧場

富士宮市のまかいの牧場では、1月から2月にかけて、3頭のヒツジの赤ちゃんが生まれました。

ヒツジは、大人になる前に体調管理のためにしっぽを短く整えてしまうので、長いしっぽの姿が見られるのは、生後2週間ほどだそうです。

＜客＞

「動いているとかわいいね」「毎年楽しみにしているので今年もかわいい姿を見られてよかったです」

1月には、ヤギも10頭の赤ちゃんが生まれました。

＜まかいの牧場 杉山大悟さん＞

「ガナッシュちゃんという白いヤギから、お父さんがグレー色のヤギなんですけど、黒色の真っ黒の子が生まれました。とてもおとなしくていい子の女の子です」

赤ちゃんたちは、お母さんのミルクを飲んだり、きょうだいで仲良く遊んだりして、過ごしているそうです。

まかいの牧場では、今しか見られない赤ちゃんの愛くるしい姿を多くの人に見て欲しいということです。