渋谷凪咲、お手製の“大っきな”恵方巻で節分楽しむ「めっちゃ具があふれてますやん（笑）」「さすがなぎちゃん、豪快!!」
元NMB48メンバーで俳優・タレントの渋谷凪咲（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。「恵方巻き出来ました」とつづり、お手製の恵方巻にかぶりつく写真を披露した。
【写真】「めっちゃ具があふれてますやん（笑）」「豪快!!」お手製の“大っきな”恵方巻を食べる渋谷凪咲
渋谷は実家で家族と節分を楽しんだことを報告。ハッシュタグでは「#方角はどっちか分からなくて一か八かでやってみました #あってますように！笑 #あと途中口から離しちゃってました！ #離してない事になりますように！笑 #あと願い事をするのも忘れちゃってましたが、、笑 #美味しかったので何よりです笑」とちゃめっ気交じりに食事中のエピソードを明かしている。
コメント欄には「大きな恵方巻だ〜〜〜！」「めっちゃ具があふれてますやん（笑）」「すごく具がはみ出ているね 美味しそう」「大っきい」「さすがなぎちゃん、豪快!!笑」「実家でご家族と食べられて良かったですね」「めちゃめちゃ可愛い」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「めっちゃ具があふれてますやん（笑）」「豪快!!」お手製の“大っきな”恵方巻を食べる渋谷凪咲
渋谷は実家で家族と節分を楽しんだことを報告。ハッシュタグでは「#方角はどっちか分からなくて一か八かでやってみました #あってますように！笑 #あと途中口から離しちゃってました！ #離してない事になりますように！笑 #あと願い事をするのも忘れちゃってましたが、、笑 #美味しかったので何よりです笑」とちゃめっ気交じりに食事中のエピソードを明かしている。
コメント欄には「大きな恵方巻だ〜〜〜！」「めっちゃ具があふれてますやん（笑）」「すごく具がはみ出ているね 美味しそう」「大っきい」「さすがなぎちゃん、豪快!!笑」「実家でご家族と食べられて良かったですね」「めちゃめちゃ可愛い」などと、さまざまな反響が寄せられている。