二宮和也、日常生活のこだわりは“否定しない”「肯定しながら良し悪しを話し合う」
5人組グループ・嵐の二宮和也が4日、都内で行われたサントリー『こだわり酒場』新CM発表会に登壇した。二宮がCMの内容にちなみ3つのこだわりを披露。「日常生活のこだわり」では「否定しない」と心がけを明かした。
【全身ショット】お似合いすぎる…大将の衣装で登場した二宮和也
二宮は「仕事にもつながりますが、なにか話をしているときに、あたまごなしに否定しない『あ、いや』という会話の入り方をしない。うまくいく話もうまくいかなくなるし、僕以上のものを持ってきてくれているかもしれないのに『あ、それは…』と言ってしまうともったいない。とにかく話を聞いて肯定しながら良し悪しを話し合うことは日常生活で大事」と力を込めた。
また、仕事でのこだわりについて「仕事はありがたいことにいただくことが多い。そのなかでも、言われたことだけでなくそれに興味を持って向き合って、いかにおもしろがっていただけるかを自分たちがおもしろがらないと」とコメント。「二宮が出るとおもしろそうだなと思ってもらえる人間になりたいですし、自分もおもしろがらないとやらされているようにならないように」とスタンスを明かした。
お酒を飲む時のこだわりは「楽しく!!」と一言。「このままでございます。楽しく飲みたいですよね。長い連れと飲んでいるといろんな歴史がありますから。学生時代を思い出したり。楽しさで1番。楽しい思い出の隣にいたい」。さらに「1番最初にくる楽しさは冷蔵庫で目が合うとき。缶と目が合うときがある。これも、どっちと目が合うのかってことですね」とタコハイとレモンサワーの缶を前にご満悦だった。
二宮が出演する新テレビCM「あの大将の酒場」篇は6日から放送開始。
