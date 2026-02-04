キム・ヘユン、約1年8ヶ月ぶりの来日公演 お見送り会も 『ソンジェ背負って走れ』『今日から“ニンゲン”に転身しました』出演
韓国の俳優キム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりの来日公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』が、3月に神奈川と大阪で開催されることが決定した。
【写真】ビョン・ウソク＆キム・ヘユンの胸キュン“青春”ショット
繊細な感情表現と高い演技力で、韓国のみならず世界中で愛されているキム・ヘユンの約1年8ヶ月ぶりとなる来日公演が決定。韓国・ソウルを皮切りにスタートするファンミーティングは、3月13日に神奈川・やまと芸術文化ホール、16日には大阪・松下IMPホールにて開催される。
“ラブコメの女王”と称賛されるキム・ヘユンは、ドラマ『SKYキャッスル』や『偶然見つけたハル』などで確かな存在感を放ち、日本でも一大ブームを引き起こしたドラマ『ソンジェ背負って走れ』ではヒロインのイム・ソルを熱演し、大きな話題を呼んだ。さらに、現在Netflixにて配信中のドラマ『今日から“ニンゲン”に転身しました』では、MZ世代の九尾狐“ウンホ”を演じ、これまでにない新たな一面を披露し、相手役のロモンとの相性抜群のケミでも注目を集めている。
全席お見送り付きで、VIP指定席ではグループ撮影会などが特典となる。
■『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』概要
日時：3月13日（金）
昼公演 午後1時開場／午後2時開演
夜公演 午後5時開場／午後6時開演
場所：神奈川・やまと芸術文化ホール メインホール
日時：3月16日（月）
昼公演 午後2時開場／午後3時開演
夜公演 午後6時開場／午後7時開演
場所：大阪・松下IMPホール
