元「JO1」メンバーの鶴房汐恩（25）が4日、自身のインスタグラムのアカウントとYouTubeチャンネルを開設。この日の正午に楽曲リリースを発表した。

鶴房は最新ショットを公開し、「お久しぶりです 鶴房汐恩です！」とあいさつ。「Instagramを開設しました！」と報告した。続けて、「今日12:00〜YouTubeにて僕の作った曲のMVが公開されます」と明かし、「ぜひ、聞いてください！」と呼びかけた。

「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします」とつづった。

ファンからは「汐恩おかえりー！！」「いっぱい曲聞くね」「ずっと待ってたよ」などの声が上がった。

鶴房は過去にオンラインカジノを利用していたことが判明。昨年5月31日に活動自粛を発表。一時活動を再開したが、6月に警視庁保安課に書類送検され、再び活動を休止した。12月に12月31日を持って所属事務所「LAPONEエンタテインメント」との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動終了することを発表した。